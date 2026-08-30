Tra le squadra che scenderanno in campo nel corso della giornata di domani figura anche il Barcellona che ha come allenatore Hansi Flick. I catalani, infatti, giocheranno contro il Rayo Vallecano in occasione del posticipo del terzo turno della Liga Spagnola. L'incontro avrà inizio alle ore 21:30 e si disputerà presso il Camp Nou. Nelle ultime ore, l'allenatore della squadra catalana ha parlato in conferenza stampa, durante la quale ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Barcellona, Flick: "Dobbiamo gestire bene i minuti di gioco dei calciatori"

L'ex allenatore dele dellaha dato un aggiornamento su, indisponibile a causa di unalche si porta dietro da alcuni mesi, per la precisione dal Mondiale disputato quest'estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Inoltre, ladel giocatore di non operarsi non è stata accolta in maniera positiva da parte dei tifosi del Barcellona. Ledi Flick sul centrocampista olandese: "Di volta in volta sta migliorando. Abbiamo una stagione con tante partite. Frenkie è un calciatore fantastico ed avere uno come lui in squadra mi rende felice".

Elche, Spagna - 23 agosto 2026: Hansi Flick, allenatore del Barcelona, reagisce durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche e Barcelona all'Estadio Manuel Martinez Valero. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

Dato che dispone di un buon numero di calciatori, Flick ha parlato anche della gestione di tutti loro dato che il minutaggio è fondamentale: "Dobbiamo gestire i minuti di gioco di tutti i calciatori, dato che alcuni di loro hanno disputato una competizione così importante come il Mondiale". Questo pensiero dell'allenatore teutonico deriva anche dal fatto che in squadra c'è anche un nuovo centrocampista come Rodri, che domani sera potrebbe giocare per la prima volta da titolare con la maglia del Barcellona. Flick ha parlato della gestione dei calciatori anche perché ce ne sono diversi nel reparto di centrocampo. Di conseguenza, dovrà essere bravo a farli ruotare nel modo giusto.