Pressione, ritmo frenetico, gol con dinamismo, velocità e audacia. Hansi Flick ha ritrovato l'essenza della sua prima stagione sulla panchina del Barcellona. Ai blaugrana sono bastate solo due giornate per portarsi in testa alla classifica con un perfetto bottino di sei punti, superato provvisoriamente questo venerdì dai sette dell'Alavés e una differenza reti di sette a favore e zero contro. Tutto questo, va ricordato, in attesa del possibile arrivo del nuovo centravanti.

Barcellona, le rotazioni funzionano alla grande. E sul nuovo attaccante...

In attesa dell'agognato centravanti, presumibilmente

Julián Álvarez

,

Hansi

Flick

è subito riuscito a costruire una squadra fedele al suo stile, più simile a quella della sua prima stagione con il Barcellona (2024-25), quando il talento individuale e collettivo era il segno distintivo, gioioso e a volte eccessivamente audace, piuttosto che a quella della sua seconda stagione (2025-26), che fu un po' più convenzionale e prudente nel gioco, pur rimanendo altrettanto riconoscibile.

Caricamento post Instagram...

pressing aggressivo, velocità negli inserimenti senza palla, passaggi fluidi, coraggio difensivo nell'anticipare le giocate e dinamismo negli scambi di posizione in attacco. Guardare i catalani è gioia e divertimento. C'è un ritmo incredibile. E questo nonostante molti giocatori, come i campioni del mondo con la Spagna, abbiano avuto solo due settimane di preparazione pre-campionato.

Rodri

, addirittura, ha esordito giovedì appena nove giorni dopo la sua presentazione.

Il roboante 5-0 inflittoe la vittoria per 2-0 sull'racchiudono

BARCELLONA, SPAGNA - 27 AGOSTO: I giocatori del Barcellona posano per la foto di squadra prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Athletic Club allo Spotify Camp Nou, il 27 agosto 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Raphinha e Fermìn Lopez mostrano una fame insaziabile di gol quando entrano in area di rigore e hanno già segnato tre reti a testa, raggiungendo così in testa alla classifica Kylian Mbappé del Real Madrid e Yassir Zabiri del Racing Santander. I neo arrivati Gordon e Adeyemi si sono subito messi in mostra con assist e gol e questo rappresenta anche un grande vantaggio per il tecnico tedesco perché, nonostante i tanti impegni che attendono il Barcellona, le rotazioni stanno dando grandi risultati. Siamo solo alla seconda giornata, ma i risultati sono più che incoraggianti. Anche se Flick spera ancora in un ultimo sforzo sul mercato.