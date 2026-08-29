A 41 anni CR7 continua a scrivere la storia di questo sport: il suo 978esimo gol vale la rimonta dell'Al Nassr e lo porta a sole 22 reti dal traguardo
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La rincorsa ai 1000 non si ferma. Anche in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo continua a sfidare il tempo, le statistiche e i limiti dell'età, aggiungendo un altro capitolo ad una carriera ormai sempre più leggendaria. Il gol numero 978, arrivato contro l'Al Taawoun, avvicina ancora di più CR7 a quella cifra.
Ronaldo, il gol numero 978 che vale la rimontaAll'Al-Awwal Park di Riyadh, l'Al Nassr deve ancora una volta inseguire. L'Al Taawoun passa in vantaggio all'11' con Al Hurayii, ma la squadra di Postecoglou reagisce prima dell'intervallo, trovando il pareggio al 45' con Samu Costa. Ad inizio ripresa entra in scena Ronaldo, che al 50' devia sotto porta una conclusione nello specchio di Simakan e fa 2-1: dopo una revisione al VAR, il gol viene convalidato e confermato come il 978 centro in carriera del fenomeno portoghese. Una rete decisiva, perchè consegna all'Al Nassr il 2-1 e la quarta vittoria consecutiva in campionato, che li vede sempre più primi in classifica con 12 punti, a punteggio pieno. Ronaldo firma cosi il -22 dal traguardo, ma anche il sorpasso a Mohammed Al Sahlawi come miglior marcatore della storia dell'Al Nassr in Saudi Pro League, con 104 gol segnati.
Ventidue gol per entrare nella leggendaIl numero, adesso, è impossibile da ignorare: 978. Ne mancano appena 22 per arrivare a quota 1000, un traguardo che Ronaldo insegue ormai apertamente e che rappresenterebbe il primato individuale più straordinario della storia del calcio. A 41 anni, il portoghese continua inoltre a dimostrare una longevità fuori dal comune: ad agosto ha iniziato la sua 25esima stagione da professionista andando ancora a segno, ventiquattro anni da quel leggendario 14 agosto 2002, quando fece il suo esordio assoluto tra i professionisti a 17 anni, con la maglia dello Sporting Lisbona, dando inizio a quella straordinaria carriera che siamo ancora qui a raccontare.
Ventidue passi, ventidue gol che separano Cristiano Ronaldo da una cifra destinata a riscrivere la storia di questo sport: ormai non è più soltanto una corsa verso un numero, ma l'ennesima dimostrazione di una carriera costruita sulla continuità, sulla fame e sulla capacità di reinventarsi. La leggenda continua, e con Ronaldo ancora in campo il conto alla rovescia verso i 1000 è ufficialmente iniziato.
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