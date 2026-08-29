La rincorsa ai 1000 non si ferma. Anche in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo continua a sfidare il tempo, le statistiche e i limiti dell'età, aggiungendo un altro capitolo ad una carriera ormai sempre più leggendaria. Il gol numero 978, arrivato contro l'Al Taawoun, avvicina ancora di più CR7 a quella cifra.

Ronaldo, il gol numero 978 che vale la rimonta

All'Al-Awwal Park di Riyadh, l'deve ancora una volta inseguire. L'passa inall'11' con Al Hurayii, ma la squadra direagisce prima dell'intervallo, trovando ilal 45' con. Ad inizio ripresa entra in scena, che al 50' devia sotto porta una conclusione nello specchio di Simakan e fadopo una revisione al VAR, il gol viene convalidato e confermato come ildel fenomeno portoghese. Una rete decisiva, perchè consegna all'Al Nassr il 2-1 e la quarta vittoria consecutiva in campionato, che li vede sempre più primi in classifica con 12 punti, a punteggio pieno. Ronaldo firma cosi il -22 dal traguardo, ma anche il sorpasso ai comedella storia dell'Al Nassr in Saudi Pro League, con

RIYADH DRY PORT, ARABIA SAUDITA - 21 AGOSTO: Cristiano Ronaldo della squadra Al Nassr FC festeggia il suo quarto gol durante la partita della Saudi Pro League tra Al Riyadh e Al Nassr al Prince Faisal bin Fahd Stadium il 21 agosto 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Ventidue gol per entrare nella leggenda

Il numero, adesso, è impossibile da ignorare:. Ne mancano appena 22 per arrivare a quota 1000, un traguardo cheinsegue ormai apertamente e che rappresenterebbe il primato individuale più straordinario della. A 41 anni, il portoghese continua inoltre a dimostrare una longevità fuori dal comune: ad agosto ha iniziato la suada professionista andando ancora a segno, ventiquattro anni da quel leggendario, quando fece il suo esordio assoluto tra i professionisti a 17 anni, con la maglia dello, dando inizio a quella straordinaria carriera che siamo ancora qui a raccontare.

Ventidue passi, ventidue gol che separano Cristiano Ronaldo da una cifra destinata a riscrivere la storia di questo sport: ormai non è più soltanto una corsa verso un numero, ma l'ennesima dimostrazione di una carriera costruita sulla continuità, sulla fame e sulla capacità di reinventarsi. La leggenda continua, e con Ronaldo ancora in campo il conto alla rovescia verso i 1000 è ufficialmente iniziato.