La scelta della calciatrice Esther Gonzalez di trasferirsi in Arabia Saudita ha acceso un caso che va oltre il calcio. A pochi giorni dalla firma con l'Al-Qadsiah alcune foto della sua famiglia sono scomparse dai social, alimentando interrogativi sulle leggi saudite in merito alle relazioni omosessuali.

Gonzalez, la svolta saudita e le foto social sparite

Il primo tassello della vicenda risale alla fine di luglio, quandoe ilhanno concordato laanticipata del contratto: la calciatrice aveva spiegato di dover tornare in Spagna per affrontare questioni personali e il club aveva parlato della necessità di dedicarsi alla. La sorpresa è arrivata meno di un mese dopo, quando il 23 agosto l'ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante spagnola 33enne, con un accordo fino al 2027.

Il punto più controverso riguarda però i social della giocatrice: secondo quanto riportato inizialmente dalla stampa spagnola e poi successivamente riportato da diverse testate, dopo il trasferimento sarebbero state eliminate numerose fotografie che ritraevano Gonzalez con la moglie Estefania e il loro figlio, nato lo scorso gennaio.

La circostanza ha attirato l'attenzione perchè la calciatrice non ha mai nascosto pubblicamente il proprio orientamento sessuale e infatti alcune immagini risulterebbero ancora presenti sul suo profilo, seppur meno visibili all'interno dei caroselli.

BERNA, SVIZZERA - 18 LUGLIO: Esther Gonzalez di Spagna guarda durante la partita dei quarti di finale UEFA Women's EURO 2025 tra Spagna e Svizzera allo Stadion Wankdorf il 18 luglio 2025 a Berna, Svizzera. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nessuna spiegazione ufficiale: dietro ci sono le leggi saudite?

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Al momento, è importante distinguere ciò che è documentato dalle ipotesi:ha annunciato il trasferimento, ma non ha pubblicamente spiegato ladelle fotografie né dichiarato che sia stato imposto dalle. Anche le ricostruzioni che collegano direttamente la cancellazione dei contenuti alladel Paese restano quindi interpretazioni, ma inevitabilmente la polemica nasce proprio da questo, ossia iltra il profilo pubblico della calciatrice e il nuovo contesto professionale: in Arabia Saudita infatti le relazioni tra persone dello stesso sesso sono, rendendo il trasferimento ancora più discusso nell'ambiente calcistico, come anche in quelloIl suo arrivo rappresenta unimportante per il calcio femminile saudita, dall'alto deldi Gonzalez che la inserisce tra le giocatrici più prolifiche del campionato americano femminile, nonchécon la Spagna nel 2023, ma fuori dal campo la decisione ha aperto un dibattito sultra carriera professionale, diritti LGBTQ e scelte personali.