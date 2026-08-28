Contro il Santos, il Palmeiras ha indossato una divisa azzurra ispirata a quella dell'Italia campione del mondo nel 2006, celebrandone il legame italiano
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Vent'anni dopo il trionfo di Berlino, il ricordo dell'Italia campione del mondo torna in campo dall'altra parte dell'Atlantico. A riportarlo sul terreno di gioco è il Palmeiras, che ha scelto una divisa speciale per rendere omaggio il trionfo degli Azzurri nel 2006.
Palmeiras, l'omaggio all'Italia di BerlinoLa maglia indossata dal Palmeiras è inedita e soprattutto azzurra, un colore immediatamente riconducibile alla Nazionale Italiana. L'occasione è stata scelta per celebrare il ventesimo anniversario del Mondiale conquistato dall'Italia il 9 luglio 2006, nella storica finale contro la Francia disputata all'Olympiastadion di Berlino. Il richiamo alla Nazionale non si limita però al colore, e al centro della divisa compare infatti una croce bianca su sfondo rosso, ossia la Croce di Savoia, elemento presente sulle divise dell'Italia dell'epoca e, allo stesso tempo, simbolo della storia del Palmeiras. L'omaggio avviene anche tramite i canali social ufficiali del club, con un post ritraente la stessa divisa e la didascalia: "L'Italia è la nostra origine".
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Dalla "Palestra Italia" al PalmeirasDietro la scelta estetica c'è infatti un legame storico molto profondo con l'Italia: il Palmeiras nacque nel 1914 con il nome di 'Palestra Italia', fondato da immigrati italiani, e nel 1916 il club brasiliano utilizzava proprio la Croce di Savoia come simbolo, prima delle successive trasformazioni che avrebbero portato all'attuale identità del Palmeiras. La nuova divisa riesce cosi a unire due elementi come il patrimonio italiano del club e il ricordo di una delle pagine più memorabili della storia del calcio italiano. Il richiamo alla storia Azzurra passa anche dallo stadio dell'epoca, che richiamava proprio le origini italiane del club: l'attuale Nubank Parque, struttura del Palmeiras, sorge infatti sullo stesso terreno che per decenni ha ospitato il vecchio Estadio Palestra Italia, uno dei luoghi simbolo della storia del club, inaugurato nel 1933 con il 6-0 del Palmeiras sul Bangu.
Per generazioni di tifosi fu il teatro delle principali impese del club, fino alla sua ultima partita disputata il 9 luglio 2010, quando venne trasformato nella moderna arena inaugurata nel 2014. Il luogo però è rimasto lo stesso, proprio su quel terreno che il Palmeiras continua ancora oggi a giocare le proprie partite casalinghe.
La maglia porta fortuna: 3-0 al SantosIl debutto della divisa è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 agosto, nella gara d'andata dei quarti di finale della Copa do Brasil contro il Santos, disputata al Nubank Parque di San Paolo. L'omaggio si è trasformato anche in una serata da ricordare sul campo, con il Palmeiras che ha infatti travolto per 3-0 il Santos, grazie alla doppietta di Flaco Lopez e il gol di Andreas Pereira: il risultato permette alla squadra di presentarsi al ritorno, previsto il 2 settembre alla Vila Belmiro, con un vantaggio importante. Una notte particolare dunque per il Palmeiras: il passato italiano del club, il ricordo del Mondiale 2006 e una vittoria netta hanno finito di intrecciasi sotto una sola e significativa maglia Azzurra.
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