Vent'anni dopo il trionfo di Berlino, il ricordo dell'Italia campione del mondo torna in campo dall'altra parte dell'Atlantico. A riportarlo sul terreno di gioco è il Palmeiras, che ha scelto una divisa speciale per rendere omaggio il trionfo degli Azzurri nel 2006.

Palmeiras, l'omaggio all'Italia di Berlino

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Dalla "Palestra Italia" al Palmeiras

La maglia indossata dalè inedita e soprattutto, un colore immediatamente riconducibile alla Nazionale Italiana. L'occasione è stata scelta peril ventesimo anniversario delconquistato dall' Italia il, nella storica finale contro la Francia disputata all'Olympiastadion di Berlino. Il richiamo alla Nazionale non si limita però al colore, e al centro della divisa compare infatti una croce bianca su sfondo rosso, ossia laa, elemento presente sulle divise dell'Italia dell'epoca e, allo stesso tempo,della storia del Palmeiras. L'omaggio avviene anche tramite i canali social ufficiali del club, con un post ritraente la stessa divisa e la didascalia: "L'Italia è la nostra origine".Dietro la scelta estetica c'è infatti unmolto profondo con l'Italia: ilnacque nelcon il nome di 'Palestra Italia', fondato da, e nel 1916 il club brasiliano utilizzava proprio lacome simbolo, prima delle successive trasformazioni che avrebbero portato all'attualedel Palmeiras. La nuova divisa riesce cosi a unire due elementi come il patrimonio italiano del club e il ricordo di una delle pagine piùdella storia del calcio italiano. Il richiamo alla storia Azzurra passa anche dallodell'epoca, che richiamava proprio le origini italiane del club: l'attuale Nubank Parque, struttura del Palmeiras, sorge infatti sullo stesso terreno che per decenni ha ospitato il vecchio, uno dei luoghi simbolo della storia del club, inaugurato nelcon il 6-0 del Palmeiras sul Bangu.

Per generazioni di tifosi fu il teatro delle principali impese del club, fino alla sua ultima partita disputata il 9 luglio 2010, quando venne trasformato nella moderna arena inaugurata nel 2014. Il luogo però è rimasto lo stesso, proprio su quel terreno che il Palmeiras continua ancora oggi a giocare le proprie partite casalinghe.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 15 AGOSTO: Mauricio del Palmeiras festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita Brasileiro 2026 tra Fluminense e Palmeiras allo stadio Maracana il 15 agosto 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

La maglia porta fortuna: 3-0 al Santos

Il debutto della divisa è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 agosto, nella gara d'andata dei quarti di finale dellacontro il, disputata al Nubank Parque di San Paolo. L'omaggio si è trasformato anche in una serata da ricordare sul campo, con ilche ha infattiper 3-0 il Santos, grazie alla doppietta die il gol di: il risultato permette alla squadra di presentarsi al ritorno, previsto il 2 settembre alla Vila Belmiro, con unimportante. Una notte particolare dunque per il Palmeiras: il passato italiano del club, il ricordo del Mondiale 2006 e una vittoria netta hanno finito disotto una sola e significativa