Dopo una serie di cinque partite senza vittoria l'Inter Miami, squadra di MLS in cui milita Messi, cambia il suo allenatore. Al posto di Guillermo Hoyos, infatti, arriva un altro argentino: Kily Gonzalez, che è anche stato compagno di squadra del campione argentino.

Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



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L'Inter Miami di Messi e Suarez cambia allenatore

: questo è il bilancio delle ultime cinque giornate di campionato dell' Inter Miami . Un periodo non buono per la squadra che comunque è innelladella MLS: a dieci punti di distanza dache è prima ed a soli tre punti daidi. E così la dirigenza del club, dove ci sono anche, l'ex Udinese , ha deciso di voltare pagina. Hoyos, grande amico di Messi, è stato esonerato. Aveva assunto la guida della squadra ad aprile dopo le dimissioni a sorpesa di: sotto la guida dell'exil

TOKYO, GIAPPONE - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva la partita amichevole pre-campionato tra Vissel Kobe e Inter Miami allo Stadio Nazionale di Tokyo, in Giappone, il 7 febbraio 2024. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

La scelta della dirigenza è ricaduta su un altro allenatore che arriva dall'Argentina: trattasi di Kily Gonzalez. Gonzalez è stato calciatore ed ha giocato nel campionato argentino con le maglie del Rosario Central, del Boca Juniors e del San Lorenzo. Ha anche vissuto alcune esperienze in Europa: nella Liga con il Valencia e nella nostra Serie A con l'Inter. Ha giocato in nerazzurro tre anni, tra il 2003 e il 2006, vincendo uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa.

Anche Gonzalez, inoltre, conosce molto bene Messi: hanno giocato insieme in nazionale, quando la Pulce era agli inizi della sua carriera. Per quanto riguarda la sua carriera di allenatore, quella nel campionato statunitense sarà la sua prima esperienza internazionale. Finora, infatti, ha allenato solamente squadre argentine: il Rosario Central, l'Union de Santa Fe e il club Atletico Platense. La trattativa tra il tecnico e la società americana è conclusa e il club ha già diffuso il comunicato ufficiale: si attende solo l'arrivo del nuovo allenatore.