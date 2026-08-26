La sfida di Coppa Italia tra Udinese e Venezia si giocherà il prossimo 2 settembre, ma senza la presenza dei tifosi lagunari. Una decisione legata soprattutto alla sicurezza e ad una rivalità che, nell'ultimo confronto a Udine, era già sfociata in gravi episodi di violenza.

Il divieto della Prefettura di Udine

Stando a quanto riportato dall'ANSA, laha disposto ildi vendita dei biglietti della partita ai residenti nella provincia diper la sfida dicontro i veneti, in programma mercoledì 2 settembre alle ore 18 presso il Bluenergy Stadium di Udine. Il provvedimento, adottato il 20 agosto, è stato emanato in esecuzione della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha classificato l'incontro come caratterizzato da "elevati profili di rischio", ha scritto la Prefettura. La misura riguarda quindi i tifosinel Veneziano e impedisce loro di acquistare i biglietti per assistere alla partita. L'Udinese, inoltre, aveva già comunicato che, per la gara, il settore ospiti sarebbe stato disponibile al prezzo di 15 euro, precisando però ildalle autorità.

UDINE, ITALIA - 01 FEBBRAIO: John Yeboah di Venezia viene affrontato da Jurgen Ekkelenkamp e Jaka Bijol (#29) dell'Udinese durante la partita di Serie A tra Udinese e Venezia allo Stadio Friuli il 01 febbraio 2025 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Il precedente che ha fatto scattare l'allarme

Alla base della decisione c'è soprattutto quanto accaduto il, dopo un precedente Udinese-Venezia di campionato. Un gruppo di circa cinquantadell'Udinese, affiancato dadellegati ai friulani da un, assaltò alla stazione di Basiliano il treno diretto a Venezia con circaa bordo. Due persone rimaseroe trasportate in ospedale, portando all'intervento delle forze dell'ordine, cheotto persone, tra cui cinque austriaci e un bosniaco residenti in Austria, oltre a due tifosi residenti a Udine. Le accuse comprendevano blocco ferroviario,, resistenza a pubblico ufficiale e utilizzo di materiale pirotecnico e bastoni: nei giorni successivi furono inoltre dispostidi cinque anni per gli otto individui fermati.

Udinese-Venezia sarà dunque una gara da dentro o fuori, ma lontana dagli spalti mancherà una componente importante del confronto: i sostenitori veneziani. Il provvedimento nasce da una scelta preventiva delle autorità, con l'obiettivo dichiarato di ridurre rischi e facilitare la gestione dell'ordine pubblico,