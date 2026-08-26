Sterling finito sotto indagine dopo l'incidente in Lamborghini in cui è rimasto coinvolto: ora dovrà rispondere di tre accuse davanti ai magistrati
Fondato nel 2017, il Sabah conquista il pass per la Champions League: che emozione al triplice fischio
La vicenda di Raheem Sterling prende una nuova e delicata svolta a quasi tre mesi dall'incidente in cui è rimasto coinvolto. Dalla dinamica dello schianto alle accuse formalizzate dalla polizia, ecco cosa è emerso e cosa rischia ora l'ex nazionale inglese, in uno dei casi più controversi d'Inghilterra.
Sterling, le tre accuse e il caso del "laughing gas"Stando alle informazioni riportate dall'Inghilterra, dopo le verifiche degli investigatori in seguito all'incidente datato 28 maggio 2026, la posizione dell'ex giocatore di City e Chelsea si è aggravata. La Hampshire and Isle of Wight Constanbulary ha comunicato che Sterling è stato formalmente accusato di guida pericolosa, possesso di protossido d'azoto destinato all'inalazione impropria e mancata fornitura di un campione: quest'ultimo elemento è particolarmente rilevante perché, al momento dell'arresto, la polizia aveva inizialmente ipotizzato anche la guida in condizioni di alterazione dovuta a sostanze. La successiva formulazione delle accuse, tuttavia, non equivale ad una condanna e sarà il procedimento giudiziario a stabilire eventuali responsabilità.
Nel Regno Unito, inoltre, il protossido d'azoto, noto nel Paese come "laughing gas", è diventato una sostanza di Classe C a partire dall'8 novembre 2023 e, in quanto totale, il possesso è considerato illegale quando l'utilizzato è destinato all'inalazione impropria, cioè per ottenere effetti psicoattivi.
L'incidente sul M3: la ricostruzione e la data dell'udienzaIl caso, come detto, risale allo scorso 28 maggio 2026, quando una Lamborghini è rimasta coinvolta in un incidente sulla M3 in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Minley, vicino a Farnborough. Secondo quanto riferito dalla polizia intervenuta sul posto, si è trattato di una collisione che ha coinvolto un solo veicolo, finito contro le barriere di sicurezza. La ricostruzione, riportata dalla testata inglese talkSPORT, aggiunge inoltre un particolare importante: alcuni automobilisti avrebbero segnalato alle autorità una Lamborghini che precedeva in modo irregolare, zigzagando sulla carreggiata. Sterling, 31 anni, sarebbe stato successivamente arrestato nei pressi di un'intersezione vicino a Farnborough.
Secondo quanto riportato, Sterling dovrà inoltre comparire davanti alla Basingstoke Magistrates' Court il prossimo 15 settembre, per l'accusa di guida pericolosa e possesso improprio di protossido d'azoto, per cui, in caso di condanna, la pena può arrivare fino a due anni di reclusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA