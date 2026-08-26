La vicenda di Raheem Sterling prende una nuova e delicata svolta a quasi tre mesi dall'incidente in cui è rimasto coinvolto. Dalla dinamica dello schianto alle accuse formalizzate dalla polizia, ecco cosa è emerso e cosa rischia ora l'ex nazionale inglese, in uno dei casi più controversi d'Inghilterra.

Sterling, le tre accuse e il caso del "laughing gas"

Stando alle informazioni riportate dall'Inghilterra, dopo le verifiche degliin seguito all'incidente datato 28 maggio 2026, la posizione dell'ex giocatore di City e Chelsea si è. La Hampshire and Isle of Wight Constanbulary ha comunicato cheè stato formalmente accusato di: quest'ultimo elemento è particolarmente rilevante perché, al momento dell'arresto, la polizia aveva inizialmente ipotizzato anche la guida in condizioni didovuta a sostanze. La successiva formulazione delle accuse, tuttavia, non equivale ad una condanna e sarà il procedimento giudiziario a stabilire eventuali

Nel Regno Unito, inoltre, il protossido d'azoto, noto nel Paese come "laughing gas", è diventato una sostanza di Classe C a partire dall'8 novembre 2023 e, in quanto totale, il possesso è considerato illegale quando l'utilizzato è destinato all'inalazione impropria, cioè per ottenere effetti psicoattivi.

LONDRA, INGHILTERRA - 23 APRILE: Raheem Sterling dell'Arsenal reagisce durante la partita di Premier League tra Arsenal FC e Crystal Palace FC all'Emirates Stadium il 23 aprile 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

L'incidente sul M3: la ricostruzione e la data dell'udienza

Il caso, come detto, risale allo scorso 28 maggio 2026, quando una Lamborghini è rimasta coinvolta in un incidente sullain direzione sud, nei pressi dello svincolo di Minley, vicino a. Secondo quanto riferito dalla polizia intervenuta sul posto, si è trattato di unache ha coinvolto un solo veicolo, finito contro le. La ricostruzione, riportata dalla testata inglese talkSPORT, aggiunge inoltre un particolare importante: alcuni automobilisti avrebbero segnalato alle autorità unache precedeva in modo irregolare,sulla carreggiata. Sterling, 31 anni, sarebbe stato successivamentenei pressi di un'intersezione vicino a Farnborough.

Secondo quanto riportato, Sterling dovrà inoltre comparire davanti alla Basingstoke Magistrates' Court il prossimo 15 settembre, per l'accusa di guida pericolosa e possesso improprio di protossido d'azoto, per cui, in caso di condanna, la pena può arrivare fino a due anni di reclusione.