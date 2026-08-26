Tre leggende del calcio difendono il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dopo la discussa vicenda sui diritti commerciali del prossimo Mondiale
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Nel pieno della tempesta che sta investendo la FIFA e Gianni Infantino, arrivano anche le voci di alcune grandi leggende del calcio mondiale. Cafu, Javier Zanetti e Roberto Carlos hanno infatti manifestato il loro sostegno all'attuale presidente della FIFA. Un supporto che arriva a pochi giorni di distanza dal dietrofront della federazione internazionale di calcio sul progetto Fifa Forward Enterprise, idea secondo la quale il 20% dei diritti commerciali dei Mondiali sarebbero stati venduti ad investitori privati, sfumata del tutto dopo le critiche e le pressioni da parte della UEFA.
Cafu e Zanetti a sostegno di InfantinoSui propri canali social, Cafu e Javier Zanetti hanno elogiato il lavoro della FIFA e Gianni Infantino sottolineando il maggiore spazio ottenuto da giocatori ed ex calciatori all'interno delle strutture decisionali. In particolar modo, le due leggende hanno postato l'esatto identico messaggio (ovviamente in lingue diverse) scrivendo: "Negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito al lavoro svolto dalla FIFA e dal presidente Infantino per garantire la rappresentanza dei calciatori nel mondo del calcio, qualcosa che prima non esisteva".
Successivamente, i due ex giocatori di Milan e Inter hanno continuato il messaggio scrivendo: "Rimarremo pronti a sostenere la grande evoluzione che il nostro sport ha subito nell'ultimo decennio, affinché continui a raggiungere e a portare benefici alle persone in tutti i paesi in cui si gioca a calcio".
Roberto Carlos d'accordoUn testo sui social che ha trovato il supporto anche del leggendario Roberto Carlos il quale, ripubblicando il messaggio dell'ex compagno di nazionale Cafu, ha mostrato indirettamente il suo sostegno a Gianni Infantino scrivendo: "100% d'accordo, Capitano".
Cartas de apoyo de algunos jugadores a la gestión de Infantino. Las tres cartas dicen exactamente lo mismo.— Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) August 26, 2026
Cambiasso, Zanetti y Pastore las firman. pic.twitter.com/n4L0h9l7iy
La storia Instagram di Cafu è stata ripubblicata anche da altri grandi ex calciatori argentini come Javier Pastore ed Esteban Cambiasso, creando di fatto una scissione tra chi sostiene l'operato della FIFA come i protagonisti sopracitati e chi, invece, critica apertamente la gestione Infantino portando avanti l'idea di un "cambio al vertice" come Petit, Lizarazu, Pires e Drogba.
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