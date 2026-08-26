Il Sabah scrive la storia: il club azero fondato nel 2017 si è qualificato per la prima volta alla Champions League. Lo ha fatto nel match di ritorno dello spareggio, vincendo ai supplementari contro gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva.

🚨🇦🇿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | For the FIRST time ever, Sabah FC have qualified for UEFA Champions League! ✅



They were only formed as a club 8 years ago. 😳 pic.twitter.com/d8Lzai4Qsu — EuroFoot (@eurofootcom) August 25, 2026

L'impresa del Sabah: nato nel 2017 e qualificato alla sua prima Champions League

Serviva l'impresa e l'impresa, alla fine, è stata compiuta. Nella gara di andata, battendo il Sabah in casa della squadra azera. Ieri, invece, sempre ingli azeri di mister Dambrauskas hanno trionfato 5-2 in una partita che si è trascinata fino ai supplementari con la squadra israeliana rimasta in nove per causa di. La partita è iniziata male per il Sabah: al 10° minuto segna Zlatanovic. La gara torna in pari con la rete di Nwachukwu sul finire del primo tempo. Al 61° la squadra ospite si riporta in vantaggio grazie alla rete di Mizrahi. I padroni di casa pareggiano con Rahmonaliev tredici minuti dopo e poi lanciano l'assalto finale che conduce al gol di Mutallimov in pieno recupero. Si va ai supplementari e qui il Sabah la ribalta definitivamente segnando altre due reti e compiendo la grande impresa.

OSWESTRY, ENGLAND - LUGLIO 14: L'allenatore del Sabah FK, Valdas Dambrauskas, osserva la partita di ritorno del primo turno preliminare della UEFA Champions League 2026/27 tra The New Saints e Sabah al Park Hall di Oswestry, in Inghilterra, il 14 luglio 2026. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Per il Sabah si tratta di un momento storico: è la prima qualificazione in Champions League nella storia di questo giovane club. Società della città di Masazir, è stata fondata solamente nel 2017. Negli ultimi anni ha iniziato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel calcio azero, scalzando realtà più note e consolidate come il Qarabağ. Nella stagione 2025-2026, infatti, ha vinto il suo primo titolo nazionale e si è anche aggiudicato due coppe nazionali consecutive. Quella di questa stagione, però, non sarà la prima partecipazione alle coppe europee: la squadra, infatti, ha già partecipato alla Conference League. Ma si tratta comunque di una scalata impressionante, per una società nata appena nove anni fa, ed ora pronta ad affacciarsi sul più prestigioso dei palcoscenici europei.