Una rimonta spaziale, che rientra chirurgicamente nella magia della Champions League: gli austriaci del LASK ribaltano un Celtic che sembrava ormai qualificato e, dopo una rimonta incredibile, conquistano per la prima volta l'accesso alla fase campionato.

LASK, dal 3-0 del Celtic alla rimonta

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La sfida sembrava già ormai indirizzata dopo la gara d'andata: a Glasgow, in Scozia, ilsi era infatti imposto con un nettocostruendosi unapparentemente impossibile da disperdere.e la doppietta diavevano messo gli scozzesi nelle condizioni ideali per affrontare il ritorno in Austria, con però già sotto il naso il profumo della prossima. Eppure, a Linz, è successo, o meglio, ciò che un torneo come l'UCL dovrebbe sempre regalare. Gli scozzesi avevano addiritturail proprio vantaggio complessivo con il gol dial 21', portandosi sullo 0-1 e, considerando il risultato dell'andata, sulDa quel momento però, qualcosa dentro ilè scattato e la partita è completamente cambiata: Mosesha riaperto la sfida al 32', prima chefirmasse il 2-1 ad inizio ripresa. Poi al 58' è arrivato il terzo gol austriaco firmato, che ha riportato il LASK ad una sola rete dall'i. Quando tutto sembrava ormai deciso,ha trovato il gol del 4-1 in pieno recupero, portando il risultato sul 4-4 e ristabilendo la parità nel doppio confronto, trascinando cosi la gara ai. Nel secondo tempo supplementare, è ancora Adeniran a completare laal minuto 109: 5-1 per il LASK enel risultato complessivo. Esplosione di gioia e cori a Linz, che si ritrova ai propri guerrieri dopo una gara al cardiopalma.

LINZ, AUSTRIA - 25 AGOSTO: Samuel Adeniran di LASK festeggia il quinto gol della sua squadra durante la UEFA Champions League 2026/27 Partita di andata di andata tra LASK e Celtic il 25 agosto 2026 a Linz, Austria. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

LASK in Champions League: una prima volta attesa per 61 anni

Il successo assume un valore ancora maggiore guardando alladel club austriaco: ilaveva già disputato lanel, fermandosi però al turno preliminare, e aveva raggiunto glidi Champions nele nell'edizione attuale del 2026/27, questa volta riuscendoci. Il traguardo è realtà e il LASK conquista per la prima volta nella sua storia ladella Champions League,dopo la sua precedente partecipazione alla massima competizione europea. Una rimonta, costruita partendo da un incredibile 0-4 e culminata forse in una delle imprese più straordinarie della storia del più importante torneo europeo.