Da 0-3 a 5-4: gli austriaci completano una rimonta storica e conquistano la loro prima fase campionato della Champions League
Fondato nel 2017, il Sabah conquista il pass per la Champions League: che emozione al triplice fischio
Una rimonta spaziale, che rientra chirurgicamente nella magia della Champions League: gli austriaci del LASK ribaltano un Celtic che sembrava ormai qualificato e, dopo una rimonta incredibile, conquistano per la prima volta l'accesso alla fase campionato.
LASK, dal 3-0 del Celtic alla rimontaLa sfida sembrava già ormai indirizzata dopo la gara d'andata: a Glasgow, in Scozia, il Celtic si era infatti imposto con un netto 3-0, costruendosi un vantaggio apparentemente impossibile da disperdere. Benjamin Nygren e la doppietta di Camilo Duran avevano messo gli scozzesi nelle condizioni ideali per affrontare il ritorno in Austria, con però già sotto il naso il profumo della prossima Champions League. Eppure, a Linz, è successo l'impensabile, o meglio, ciò che un torneo come l'UCL dovrebbe sempre regalare. Gli scozzesi avevano addirittura aumentato il proprio vantaggio complessivo con il gol di Callum McGregor al 21', portandosi sullo 0-1 e, considerando il risultato dell'andata, sul 4-0 nel totale.
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LASK in Champions League: una prima volta attesa per 61 anniIl successo assume un valore ancora maggiore guardando alla storia europea del club austriaco: il LASK aveva già disputato la Coppa dei Campioni nel 1965/66, fermandosi però al turno preliminare, e aveva raggiunto gli spareggi di Champions nel 2019/20 e nell'edizione attuale del 2026/27, questa volta riuscendoci. Il traguardo è realtà e il LASK conquista per la prima volta nella sua storia la fase campionato della Champions League, 61 anni dopo la sua precedente partecipazione alla massima competizione europea. Una rimonta memorabile, costruita partendo da un incredibile 0-4 e culminata forse in una delle imprese più straordinarie della storia del più importante torneo europeo.
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