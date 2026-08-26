Da 0-3 a 5-4: gli austriaci completano una rimonta storica e conquistano la loro prima fase campionato della Champions League

Alex Bianchi
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Una rimonta spaziale, che rientra chirurgicamente nella magia della Champions League: gli austriaci del LASK ribaltano un Celtic che sembrava ormai qualificato e, dopo una rimonta incredibile, conquistano per la prima volta l'accesso alla fase campionato.

LASK, dal 3-0 del Celtic alla rimonta

La sfida sembrava già ormai indirizzata dopo la gara d'andata: a Glasgow, in Scozia, il Celtic si era infatti imposto con un netto 3-0, costruendosi un vantaggio apparentemente impossibile da disperdere. Benjamin Nygren e la doppietta di Camilo Duran avevano messo gli scozzesi nelle condizioni ideali per affrontare il ritorno in Austria, con però già sotto il naso il profumo della prossima Champions League. Eppure, a Linz, è successo l'impensabile, o meglio, ciò che un torneo come l'UCL dovrebbe sempre regalare. Gli scozzesi avevano addirittura aumentato il proprio vantaggio complessivo con il gol di Callum McGregor al 21', portandosi sullo 0-1 e, considerando il risultato dell'andata, sul 4-0 nel totale.
LASK v Celtic - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs Second Leg
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Da quel momento però, qualcosa dentro il LASK è scattato e la partita è completamente cambiata: Moses Usor ha riaperto la sfida al 32', prima che Robert Ljubicic firmasse il 2-1 ad inizio ripresa. Poi al 58' è arrivato il terzo gol austriaco firmato Adeniran, che ha riportato il LASK ad una sola rete dall'impresa. Quando tutto sembrava ormai deciso, Flecker ha trovato il gol del 4-1 in pieno recupero, portando il risultato sul 4-4 e ristabilendo la parità nel doppio confronto, trascinando cosi la gara ai supplementari. Nel secondo tempo supplementare, è ancora Adeniran a completare la rimonta al minuto 109: 5-1 per il LASK e 5-4 nel risultato complessivo. Esplosione di gioia e cori a Linz, che si ritrova a celebrare i propri guerrieri dopo una gara al cardiopalma.

LASK v Celtic - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs Second Leg
LINZ, AUSTRIA - 25 AGOSTO: Samuel Adeniran di LASK festeggia il quinto gol della sua squadra durante la UEFA Champions League 2026/27 Partita di andata di andata tra LASK e Celtic il 25 agosto 2026 a Linz, Austria. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

LASK in Champions League: una prima volta attesa per 61 anni

Il successo assume un valore ancora maggiore guardando alla storia europea del club austriaco: il LASK aveva già disputato la Coppa dei Campioni nel 1965/66, fermandosi però al turno preliminare, e aveva raggiunto gli spareggi di Champions nel 2019/20 e nell'edizione attuale del 2026/27, questa volta riuscendoci. Il traguardo è realtà e il LASK conquista per la prima volta nella sua storia la fase campionato della Champions League, 61 anni dopo la sua precedente partecipazione alla massima competizione europea. Una rimonta memorabile, costruita partendo da un incredibile 0-4 e culminata forse in una delle imprese più straordinarie della storia del più importante torneo europeo.

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