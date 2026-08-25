Tra oggi e domani si decideranno gli ultimi posti per l'edizione della Champions League 2026/2027 ed una delle squadre in corsa è l'Olympique Lione di Paulo Fonseca. Il club che milita in Ligue 1, infatti, nella giornata di domani scenderà in campo in occasione del ritorno dei preliminari della massima competizione europea. L'avversario della squadra francese è il Fenerbahçe contro cui, la scorsa settimana, ha pareggiato 1-1. Oggi, il tecnico dell'OL ha presentato la gara in conferenza stampa.

Olympique Lione, Fonseca: "Questo è un momento importante per noi"

L'ex allenatore dellae delsiede sulla panchina del Lione dal mese di gennaio dello scorso anno. A fine dicembre, i rossoneri l'hannocinque mesi dopo il suo arrivo ed il portoghese, in poco tempo, ha trovato subito una nuova sistemazione. Domani, la sua squadra si giocherà l'accesso alla Champions League, dove manca dalla stagioneFonseca, oggi, ha parlato in conferenza stampa e ha esordito dicendo: "Si tratta di un momento molto importante per noi e per la storia recente del club. Sappiamo che l'OL non gioca questo torneo da sei anni, ma adesso stiamo vivendo un momento diverso rispetto al passato. Adesso abbiamo ambizione ed umiltà".

Vigo, Spagna - 12 marzo 2026: Paulo Fonseca, allenatore dell'Olympique Lione, osserva prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Celta Vigo ed Olympique Lione all'Estadio Balaidos. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Successivamente, il lusitano ha parlato della gara di domani: "La parola chiave è equilibrio. Sarà una partita aperta e, ovviamente, il Fenerbahçe vorrà vincere. Loro sono molto pericolosi in contropiede. Anche noi vogliamo vincere facendo il nostro gioco ed attaccare quando ci sarà l'occasione". Poi ha parlato della gestione della rosa: "Ho fatto la rotazione dei giocatori perché credo in tutti loro e hanno risposto in maniera positiva. In aggiunta, ho pensato anche alla partita di domani ed alla condizione fisica dei ragazzi. In questo momento è difficile farli giocare due volte nel giro di tre giorni".