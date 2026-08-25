L'Olanda vuole tornare ai vertici del calcio Europeo e Mondiale e, per riuscirci, ha scelto di affidare la panchina a Xavi Hernàndez. L'ex tecnico del Barcellona sarà il nuovo tecnico degli Orange. A tal proposito, nel giorno della sua presentazione, ha parlato ai microfoni delle tv olandesi analizzando il motivo per il quale ha scelto di sposare questo progetto.

Ambizioni e risultati: le parole di Xavi

Xavi è chiamato a intraprendere una nuova sfida. Dopo il suo percorso con il Barcellona, dove ha guidato la squadra per ben, inizia la sua nuova avventura sulla panchina dell'Olanda.

BARCELLONA, SPAGNA – 19 MAGGIO: Xavi, allenatore del Barcellona, gesticola durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Rayo Vallecano, disputata allo Stadio Olimpico Lluís Companys il 19 maggio 2024 a Barcellona, Spagna.(Photo by David Ramos/Getty Images)

Il neo commissario tecnico ha presentato subito le sue idee tattiche. L'ex centrocampista vuole una Nazionale capace di imporre il proprio gioco e di affrontare qualsiasi partita con personalità e determinazione: "Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno voluto e mi sono stati vicini. Cercherò di fare del mio meglio e non deludere le aspettative che si sono create attorno a me. Voglio una Nazionale che abbia un proprio stile di gioco, capace di dominare le partite, di affrontare la gara con la giusta determinazione e fame. Avremo bisogno di tempo, ma abbiamo obiettivi chiari".

Lo spagnolo ha elogiato il lavoro dei suoi predecessori, mostrando rispetto per quanto costruito negli anni precedenti: "Non sono qui a parlare di nessuno, voglio concentrarmi solo sul mio lavoro. Ho massimo rispetto per quello fatto da Van Gaal e Koeman, ma voglio solo pensare al presente, stiamo già monitorando i prossimi giocatori da convocare, non vedo l'ora".

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Xavi being presented as Netherlands manager:



"I have many connections with this country. The feeling that I have, is that I am going to the university of football. I want my team to always have the ball, but with passion."



"We are here to compete, we are here to… pic.twitter.com/DVNPgV4ZLp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 25, 2026

L'incontro con De Jong e la voglia di vincere

Durante il suo intervento, Xavi ha ribadito la sua voglia di competere con le grandi e di conquistare un trofeo:"Non mi nascondo, non ho alcun bisogno di farlo. Sono qui perché vogliamo tornare protagonisti,".

Inoltre, ha parlato anche del suo incontro con De Jong, ex centrocampista del Milan ora direttore tecnico della Nazionale:"Ho avuto subito sintonia con De Jong, è venuto a casa mia a Barcellona, questo mi ha fatto capire la voglia che aveva di costruire qualcosa di importante con me".

DORTMUND, GERMANIA – 10 LUGLIO: Nigel de Jong, dirigente della nazionale olandese, osserva il terreno di gioco insieme a Ronald Koeman, commissario tecnico dei Paesi Bassi, prima della semifinale di UEFA EURO 2024 tra Olanda e Inghilterra, disputata al Football Stadium di Dortmund il 10 luglio 2024.(Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Le parole di Nigel De Jong su Xavi

Nel corso della presentazione, è intervenuto anche Nigel De Jong (direttore tecnico degli Orange) che ha sottolineato l'importanza della scelta di assumere Xavi come Ct della Nazionale: ". Ci ha subito mostrato grande voglia e determinazione, vogliamo costruire cose importanti con lui, sarà la persona giusta. Sicuramente abbiamo bisogno di lavorare per raggiungere determinati traguardi".

MANCHESTER, INGHILTERRA – 25 MAGGIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, manda un bacio durante la festa celebrativa organizzata per celebrare i successi delle squadre maschile, femminile e del settore giovanile del Manchester City nella stagione 2025/26, presso la Co-op Live Arena, il 25 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Lewis Storey/Getty Images)

Inoltre, l'ex centrocampista ha aperto la conferenza con una rivelazione: "Abbiamo avuto contatti con 4 allenatori, ma ci siamo sentiti prima con Guardiola dopo l'eliminazione al Mondiale. Aveva bisogno di prendersi un po' di riposo e noi abbiamo accolto le sue esigenze. Abbiamo cercato anche Slot, ma lui voleva continuare ad allenare una squadra di Club".