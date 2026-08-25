L'ex centrocampista spagnolo è ufficialmente il nuvo tecnico degli Orange: ambizione e risultati le parole d'ordine.
Il re dei Paesi Bassi fa visita all'Olanda: che festa per la cinquina alla Svezia
L'Olanda vuole tornare ai vertici del calcio Europeo e Mondiale e, per riuscirci, ha scelto di affidare la panchina a Xavi Hernàndez. L'ex tecnico del Barcellona sarà il nuovo tecnico degli Orange. A tal proposito, nel giorno della sua presentazione, ha parlato ai microfoni delle tv olandesi analizzando il motivo per il quale ha scelto di sposare questo progetto.
Ambizioni e risultati: le parole di XaviXavi è chiamato a intraprendere una nuova sfida. Dopo il suo percorso con il Barcellona, dove ha guidato la squadra per ben 143 volte conquistando 1 Liga Spagnola e 1 Supercoppa, inizia la sua nuova avventura sulla panchina dell'Olanda.
Il neo commissario tecnico ha presentato subito le sue idee tattiche. L'ex centrocampista vuole una Nazionale capace di imporre il proprio gioco e di affrontare qualsiasi partita con personalità e determinazione: "Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno voluto e mi sono stati vicini. Cercherò di fare del mio meglio e non deludere le aspettative che si sono create attorno a me. Voglio una Nazionale che abbia un proprio stile di gioco, capace di dominare le partite, di affrontare la gara con la giusta determinazione e fame. Avremo bisogno di tempo, ma abbiamo obiettivi chiari".
Lo spagnolo ha elogiato il lavoro dei suoi predecessori, mostrando rispetto per quanto costruito negli anni precedenti: "Non sono qui a parlare di nessuno, voglio concentrarmi solo sul mio lavoro. Ho massimo rispetto per quello fatto da Van Gaal e Koeman, ma voglio solo pensare al presente, stiamo già monitorando i prossimi giocatori da convocare, non vedo l'ora".
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Xavi being presented as Netherlands manager:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 25, 2026
"I have many connections with this country. The feeling that I have, is that I am going to the university of football. I want my team to always have the ball, but with passion."
"We are here to compete, we are here to… pic.twitter.com/DVNPgV4ZLp
L'incontro con De Jong e la voglia di vincereDurante il suo intervento, Xavi ha ribadito la sua voglia di competere con le grandi e di conquistare un trofeo:"Non mi nascondo, non ho alcun bisogno di farlo. Sono qui perché vogliamo tornare protagonisti, vogliamo competere con le Nazionali migliori e vincere, questo sarà il nostro obiettivo".
Inoltre, ha parlato anche del suo incontro con De Jong, ex centrocampista del Milan ora direttore tecnico della Nazionale:"Ho avuto subito sintonia con De Jong, è venuto a casa mia a Barcellona, questo mi ha fatto capire la voglia che aveva di costruire qualcosa di importante con me".
Le parole di Nigel De Jong su XaviNel corso della presentazione, è intervenuto anche Nigel De Jong (direttore tecnico degli Orange) che ha sottolineato l'importanza della scelta di assumere Xavi come Ct della Nazionale: "Per noi è stata la scelta migliore, non potevamo desiderare meglio. Ci ha subito mostrato grande voglia e determinazione, vogliamo costruire cose importanti con lui, sarà la persona giusta. Sicuramente abbiamo bisogno di lavorare per raggiungere determinati traguardi".
Inoltre, l'ex centrocampista ha aperto la conferenza con una rivelazione: "Abbiamo avuto contatti con 4 allenatori, ma ci siamo sentiti prima con Guardiola dopo l'eliminazione al Mondiale. Aveva bisogno di prendersi un po' di riposo e noi abbiamo accolto le sue esigenze. Abbiamo cercato anche Slot, ma lui voleva continuare ad allenare una squadra di Club".
© RIPRODUZIONE RISERVATA