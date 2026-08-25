Il nome di JJ Gabriel è ormai sulla bocca di tutti dalle parti di Old Trafford. Il classe 2010, appena 15enne, è considerato uno dei talenti più interessanti usciti dal settore giovanile del Manchester United negli ultimi anni e il suo percorso verso la prima squadra sta procedendo a una velocità impressionante, senza precedenti nella storia del club. Dopo essere stato aggregato alla formazione di Michael Carrick durante la preparazione estiva, Gabriel ha già avuto l'opportunità di scendere in campo con i grandi, entrando nel finale dell'amichevole vinta 2-1 contro l'Atletico Madrid ad inizio agosto.

JJ Gabriel: il giovanissimo del Manchester United pronto al debutto

Quella apparizione nel pre-campionato gli ha permesso di diventare. Un primo assaggio del calcio dei grandi che, però, non è rimasto un episodio isolato e, nella sua prima partita ufficiale con l'disputata contro l', Gabriel ha infatti lasciato immediatamente il segno: assist perdopo appena due minuti, un altro passaggio decisivo pere poi un gol spettacolare con un

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 MAGGIO: Kylan Midwood del Manchester City lotta per il pallone con JJ Gabriel del Manchester United durante la finale di FA Youth Cup tra Manchester City e Manchester United al Joie Stadium il 14 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Il giovane attaccante compirà 16 anni a ottobre e il club sta lavorando anche per blindarne il futuro, con l'obiettivo di fargli firmare un pre-contratto fino al raggiungimento dell'età necessaria per firmare un contratto da professionista. 26 gol in 26 partite nella scorsa stagione, il premio di miglior giocatore della Premier League Under-18 e ora l'impatto immediato anche con l'Under-21, con numeri che spiegano perché il club voglia proteggerlo e, allo stesso tempo, accompagnarlo gradualmente verso il calcio dei grandi.

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L'occasione potrebbe arrivare in, dove lo United. Un eventuale ingresso in campo gli permetterebbe di riscrivere ulteriormente la storia del club, con Gabriel che potrebbe infatti superare il record die diventare il più giovane calciatore a disputare una gara ufficiale con il Manchester United.