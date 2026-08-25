Dopo l'esordio in precampionato e una prestazione da protagonista con l'Under 21, il talento dei Red Devils è sempre più vicino alla prima presenza ufficiale.
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Il nome di JJ Gabriel è ormai sulla bocca di tutti dalle parti di Old Trafford. Il classe 2010, appena 15enne, è considerato uno dei talenti più interessanti usciti dal settore giovanile del Manchester United negli ultimi anni e il suo percorso verso la prima squadra sta procedendo a una velocità impressionante, senza precedenti nella storia del club. Dopo essere stato aggregato alla formazione di Michael Carrick durante la preparazione estiva, Gabriel ha già avuto l'opportunità di scendere in campo con i grandi, entrando nel finale dell'amichevole vinta 2-1 contro l'Atletico Madrid ad inizio agosto.
JJ Gabriel: il giovanissimo del Manchester United pronto al debuttoQuella apparizione nel pre-campionato gli ha permesso di diventare il più giovane calciatore utilizzato nella storia della prima squadra del Manchester United. Un primo assaggio del calcio dei grandi che, però, non è rimasto un episodio isolato e, nella sua prima partita ufficiale con l'Under-21 disputata contro l'Ipswich, Gabriel ha infatti lasciato immediatamente il segno: assist per Victor Musa dopo appena due minuti, un altro passaggio decisivo per Jaydan Kamason e poi un gol spettacolare con un pallonetto da circa 20 metri.
Il giovane attaccante compirà 16 anni a ottobre e il club sta lavorando anche per blindarne il futuro, con l'obiettivo di fargli firmare un pre-contratto fino al raggiungimento dell'età necessaria per firmare un contratto da professionista. 26 gol in 26 partite nella scorsa stagione, il premio di miglior giocatore della Premier League Under-18 e ora l'impatto immediato anche con l'Under-21, con numeri che spiegano perché il club voglia proteggerlo e, allo stesso tempo, accompagnarlo gradualmente verso il calcio dei grandi.
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