Dopo una prima giornata incompleta, si è giocata e conclusa la seconda giornata di LaLiga che ha visto scendere in campo anche le big. Barcellona e Real Madrid hanno subito battuto un colpo, ma non allo stesso modo. È presto, ma al momento sono sempre i primi ad aver dimostrato di essere la vera squadra da battere. A pedine ferme, ripercorriamo il lungo weekend di LaLiga, cominciato addirittura giovedì scorso.

LaLiga, gli anticipi e le partite del sabato

La terza giornata di LaLiga si è aperta con il match tra Rayo Vallecano e Deportivo Alavés, terminato 1-1 e che sembra confermare unritrovato dopo aver segnato in entrambe le prime due gare di stagione. L’anticipo del venerdì è stato il big match trae Real Sociedad, finito 1-0 per gli uomini di Pellegrini che alla prima stagionale non hanno sfigurato. Decisiva la rete di Riquelme.

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 22: Carlos Espi del Real Madrid celebra il secondo gol della sua squadra con Kylian Mbappé durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RCD Espanyol e Real Madrid all'RCDE Stadium il 22 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il sabato si è aperto con un'altra grande sfida, quella tra Athletic Bilbao e Siviglia. A sorpresa gli andalusi hanno vinto per 3-1, grazie anche all’espulsione di Berchiche appena all’11esimo. La squadra di Luis Garcia Plaza è così prima solitaria a quota 6 punti. Dopo uno scialbo 0-0 tra Valencia e Celta Vigo è stato il turno del Real Madrid del Mourinho 2.0, tratto in salvo a tempo scaduto dal neoacquisto Carlos Espí, autore dell’1-2 finale.

Le partite della domenica e i posticipi del lunedì

La domenica si è aperta con un pirotecnico 2-2 tra(secondo stagionale), caratterizzato anche dai fischi assordanti per Julian Álvarez. A trarre in salvo Simeone, con un uomo in meno e sotto 1-2, ci ha pensato il cholito. Dopo la vittoria di misura del Getafe sul Racing Santander per 1-0 è stato il turno del. I blaugrana hanno schiacciato per 0-5 l’Elche lanciando subito un segnale molto forte ai Blancos. Protagonisti assoluti sono stati Raphinha e Fermin Lopez, autori di una doppietta. In gol anche il neoacquisto Adeyemi. La giornata si è chiusa infine con i due posticipi del lunedì, entrambi terminati in pareggio. 0-0 tra Osasuna e Levante e 1-1 tra le neopromosse Malaga e Deportivo de A Coruña.