Granada-Maiorca, gara valida per la seconda giornata di campionato, si è giocata lunedì sera. La sfida è terminata con il punteggio di 2-0, concedendo il primo successo stagionale ai padroni di casa. Stiamo parlando di LaLiga2, la seconda categoria del calcio spagnolo. Ebbene, ha incuriosito molto la decisione del direttore di gara di procedere alla convalida della seconda rete, essendosi trattato di uno strano autogol.

Granada-Maiorca 2-0, dubbi sul secondo gol

Le statistiche del match inquadrano una partita piuttosto, tra conclusioni totali e occasioni avute dalle due compagini. Nonostante ciò, il Granada ha piegato conla formazione ospite. La prima rete è stata siglata da Aleman, al 20° minuto, bravo a controllare col destro e girare col sinistro centrando l'angolino, con la complicità del portiere avversario. L'episodio più discusso, invece, capita all', quando il Granada si appresta a battere un corner dalla destra dell'estremo difensore del Maiorca.

MALLORCA, SPAGNA - 15 MARZO: Tifosi del RCD Mallorca durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Mallorca e RCD Espanyol de Barcelona allo Stadio di Son Moix il 15 marzo 2026 a Mallorca, Spagna. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

Il calcio d'angolo viene battuto qualche istante prima del fischio dell'arbitro Ais, con i giocatori ospiti che si erano fermati convinti di un'interruzione del gioco. Dunque la sfera era già rimessa in gioco, ma il direttore di gara tecnicamente non aveva ancora dato la possibilità di riprendere la partita, con il fischio che ha tardato di qualche istante. C'era appena stata una sostituzione tra le fila del Granada, con l'ingresso in campo di Jimenez Gambin al posto di Aleman. Il pallone scodellato in area di rigore è carambolato sul piede destro di Arnau Puigmal che l'ha messo inavvertitamente nella sua porta.

Garcia incredulo: "Situazione piuttosto chiara"

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Alex Sala e Manu Morlanes, avendonei confronti dell'arbitro, hanno ricevuto un cartellino giallo. Un rosso diretto, invece, è stato sventolato a un membro dello staff tecnico ospite. ", considerando la tecnologia che abbiamo, il, il IV° uomo e i due assistenti. La situazione è chiarissima. Tutta la squadra ha protestato... Fischia dopo il cambio e non guarda. Una volta che ha fischiato, la sfera era già in gioco e i giocatori hanno creduto ci fosse un fallo o qualcosa di simile.", queste le parole del tecnico del Maiorca Luis Garcia, amareggiato per l'accaduto.