Donyell Malen trascina la Roma nel 4-0 alla Fiorentina e firma un traguardo storico: c'è il sorpasso su Gabriel Batistuta
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Donyell Malen ha trasformato l'esordio stagionale della Roma in una serata strepitosa: una tripletta, una connessione incredibile con Paulo Dybala, autore di tre assist, e un record che ora porta il suo nome. L'olandese è già entrato nella storia giallorossa.
Roma, Malen si prende il record di Bati-gol!La Roma inaugura la nuova stagione di Serie A con un netto 4-0 ai danni della Fiorentina e una prestazione da schiacciasassi collettiva, ma inevitabilmente, i riflettori sono tutti per Malen. L'attaccante olandese ha impiegato poco più di 60 minuti per prendersi la scena, realizzando una tripletta che ha indirizzato la sfida verso il dominio giallorosso e consolidato la sua rinascita nel club capitolino. Una tripletta, che è resa ancora più speciale e significativa da un traguardo storico per Malen: dopo 19 partite di campionato nessun giocatore della Roma, nell'era dei tre punti a vittoria, aveva mai segnato cosi tanto.
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Dybala-Malen: un'intesa devastanteSe Malen è stato il finalizzatore, Dybala ha rappresentato il motore creativo della nottata giallorossa. L'argentino ha confezionato tutti e tre gli assist per i gol dell'olandese, dando vita ad una combinazione offensiva che ha messo costantemente in difficoltà la retroguardia della Fiorentina.
Per Malen, arrivando a quota 17 gol in 19 presenze con la maglia della Roma, questo record vale quindi molto di più tre punti, considerando che, in appena 7 mesi e mezzo, questa tripletta è già la seconda realizzata in giallorosso: la prima è arrivata tre mesi dopo il suo arrivo dalla Premier League, lo scorso aprile contro il Pisa, nella partita che finì proprio 3-0 per la Roma. Quello fu forse l'inizio di qualcosa di molto più grande di quanto Malen potesse mai immaginare.
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