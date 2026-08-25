Donyell Malen ha trasformato l'esordio stagionale della Roma in una serata strepitosa: una tripletta, una connessione incredibile con Paulo Dybala, autore di tre assist, e un record che ora porta il suo nome. L'olandese è già entrato nella storia giallorossa.

Roma, Malen si prende il record di Bati-gol!

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Lainaugura la nuova stagione di Serie A con un netto 4-0 ai danni dellae una prestazione da schiacciasassi collettiva, ma inevitabilmente, i riflettori sono tutti per. L'attaccante olandese ha impiegato poco più diper prendersi la scena, realizzando unache ha indirizzato la sfida verso ile consolidato la sua rinascita nel club capitolino. Una tripletta, che è resa ancora più speciale e significativa da un traguardo storico per Malen: doponessun giocatore della Roma, nell'era dei tre punti a vittoria, aveva mai segnato cosi tanto.Il precedente riferimento era, di certo non un nome a caso, che era fermo a quotanelle prime 19 gare, mentre l'olandese ha centrato ora iin 19 partite di Serie A.ha quindi riscritto un primato che apparteneva a una delle più grandidella storia romanista e del nostro calcio: un dato impressionante, soprattutto considerando la rapidità con cui l'ex Aston Villa hail pubblico dell'Olimpico dal suo arrivo a Roma, lo scorso gennaio.

ROMA, ITALIA - 24 AGOSTO: Paulo Dybala e Donyell Malen festeggiano la vittoria dopo la partita di Serie A tra AS Roma e ACF Fiorentina allo Stadio Olimpico il 24 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dybala-Malen: un'intesa devastante

Seè stato il finalizzatore,ha rappresentato ildella nottata giallorossa. L'argentino ha confezionato tutti e tre glper i gol dell'olandese, dando vita ad una combinazione offensiva che ha messo costantemente in difficoltà la retroguardia della

Per Malen, arrivando a quota 17 gol in 19 presenze con la maglia della Roma, questo record vale quindi molto di più tre punti, considerando che, in appena 7 mesi e mezzo, questa tripletta è già la seconda realizzata in giallorosso: la prima è arrivata tre mesi dopo il suo arrivo dalla Premier League, lo scorso aprile contro il Pisa, nella partita che finì proprio 3-0 per la Roma. Quello fu forse l'inizio di qualcosa di molto più grande di quanto Malen potesse mai immaginare.