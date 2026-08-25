È cominciata la stagione 2026/27 della nuova Premier League e come di consueto non ci si è di certo annoiati. Tra risultati inaspettati e partenze a lancio di alcune favorite, la prima giornata è stata ricca di gol e non ha disatteso le aspettative. Ripercorriamo allora brevemente tutti i risultati di questo weekend di Premier League.

Premier League, le partite del venerdì e del sabato

La stagione si è aperta con i campioni in carica dell’contro la neopromossa Coventry il venerdì sera. Pochi problemi per la squadra di Arteta, che con un tranquillo 3-0 ha già dato un importante segnale alle dirette rivali. Un’altra big, il, ha invece sorpreso al contrario andando a perdere 2-0 in casa dell’Hull City all’ora di pranzo di sabato. I tifosi temono l’ennesima stagione di rincorsa, ma è ancora molto presto.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 21: Kai Havertz dell'Arsenal esulta dopo aver segnato il primo gol durante la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Coventry City all'Emirates Stadium il 21 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Lo stesso giorno, ma alle 16, hanno poi giocato Ipswich-Sunderland (terminata 2-1), Everton-Crystal Palace (2-0) e Nottingham Forest-Leeds (0-1). Il posticipo di giornata ha poi regalato un’altra grande sorpresa, con il Tottenham di De Zerbi sconfitto per 3 a 0 in casa del Brentford. Le Bees hanno anche avuto la possibilità di fare il quarto, ma Igor Thiago ha fallito un calcio di rigore. In gol anche l'italiano Kayode.

Le partite della domenica e del lunedì

La domenica è stato poi il turno del nuovoche ha sofferto non poco contro il Bournemouth strappando un 2-1 in rimonta negli ultimi otto minuti di gara. Allo stesso orario hanno poi giocato Brighton e Aston Villa, con i primi che hanno stravinto per 4 a 0 contro i vincitori dell’Europa League.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 24: Morgan Rogers del Chelsea celebra il suo gol durante la partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Chelsea FC a Craven Cottage il 24 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Alle 17:30 è stato poi il turno del Liverpool di Iraola che si è portato a casa un solo punto nel 2-2 con il Newcastle grazie al rigore di Szoboszlai al 99esimo. Ha chiuso la giornata il Chelsea di Xabi Alonso, vincitore per 2-3 in casa del Fulham di Arbeloa nello scontro tra i due allenatori che si sono avvicendati sulla panchina del Real Madrid nella passata stagione. Subito in gol il neoacquisto Rogers.