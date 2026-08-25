Un errore apparentemente amministrativo rischia di pesare ulteriormente sul delicatissimo processo legato alla morte di Diego Armando Maradona: alcuni esami medici utilizzati per ricostruire le sue ultime settimane non appartenevano alla leggenda argentina, ma erano del padre.

Caso Maradona, l'ammissione di Swiss Medical

La svolta è arrivata nel processo sulla morte del Pibe de Oro,il 25 novembre 2020 a 60 anni., la società sanitaria che aveva fornito laalla commissione medica, ha riconosciuto un errore che può rivelarsisulle indagini. Secondo quanto riportato dal 'Buenos Aires Times', una lettera visionata dall'il 24 agosto, l'azienda ha spiegato che alcuni esami erano rimasti erroneamentesotto il nome di, mentre appartenevano in realtà a, il padre del fuoriclasse, morto nel. Il fulcro principale riguarderebbe in particolare alcuni esami legati alla funzionalità, generando confusione durante l'esame della documentazione da parte della difesa, che avrebbe portato allatemporanea del processo.

La questione ora non sarebbe soltanto burocratica: la commissione medica, incaricata di analizzare le condizioni di Maradona, aveva utilizzato la documentazione clinica nel ricostruire il suo stato di salute e le cure ricevute prima della morte. Il rapporto, firmato da 22 specialisti, aveva concluso secondo le ricostruzioni disponibili che 17 membri ritenevano che vi fosse stata una responsabilità medica nella morte dell'ex calciatore. Ora bisognerà capire se e quanto i dati appartenenti al padre abbiano influenzato quelle conclusioni e, secondo i principali quotidiani argentini, il tribunale ha quindi disposto l'acquisizione di ulteriore documentazione presso Swiss Medical e il Sanatorio de Los Arcos, per verificare quali esami siano effettivamente riconducibili a Maradona.

LA PLATA, ARGENTINA - 15 SETTEMBRE: Diego Armando Maradona, allenatore del Gimnasia, saluta i tifosi prima di una partita tra Gimnasia y Esgrima La Plata e Racing Club come parte della Superliga Argentina 2019/20 all'Estadio Juan Carlos Zerillo il 15 settembre 2019 a La Plata, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La reazione della Procura

Il nuovo errore ha provocato una dura reazione dal procuratoreche, secondo quanto ricostruito da 'EFE Noticias', ha parlato di una possibile manovra peril procedimento. Laperò sostiene che la scoperta non dovrebbe automaticamente determinare l'annullamento del processo, chiedendo dil'intera documentazione. Il nodo adesso è capire quanto quella documentazione abbia inciso sulle valutazioni degli esperti e ilproseguirà proprio da questo punto: stabilire quali fossero realmente ledella leggenda del Napoli e quali cure avrebbe dovuto ricevere prima della sua