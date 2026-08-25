Le crepe nella gestione di Gianni Infantino diventano sempre più evidenti. Dopo le accuse delle federazioni e la crisi legata al progetto commerciale sui Mondiali, ora sono i giocatori e alcuni storici "FIFA Legends" a rompere il silenzio.

Il manifesto contro la leadership FIFA

Secondo i principali media internazionali, un gruppo di ex e attuali internazionali ha diffuso uncomune che, pur senza citare direttamente, rappresenta una criticaalla sua gestione. Tra i nomi figurano leggende dello sport come: "Abbiamo visto il gioco che amiamo allontanarsi sempre di più dai valori fondamentali sotto l'attuale leadership della FIFA", si legge nel testo. Il passaggio più duro riguarda il processo: "Per troppo tempo abbiamo visto decisioni importanti presenze senza che i giocatori fossero consultati o considerati, e senza alcun riguardo per i tifosi", tuonano nel documento.

Poi l'affondo: "Il potere ha offuscato la capacità dell'attuale leadership di distinguere tra i propri interessi e ciò che è meglio per il calcio", per poi concludere con la frase destinata a diventare lo slogan della protesta: "Quando è troppo è troppo".

ZURIGO, SVIZZERA - 30 LUGLIO: General view outside FIFA (Fédération Internationale de Football Association) global headquarters on July 30, 2026 a Zurigo, Svizzera. Una recente proposta del presidente della FIFA Gianni Infantino di vendere quote nelle sue competizioni di calcio ha scatenato un contraccolpo da parte di alcuni organi di governo sportivi nazionali e regionali. (Foto di Robert Hradil/Getty Images)

I calciatori chiedono una trasformazione strutturale della governance, con "un ruolo reale e diretto per giocatori e tifosi" nelle decisioni che riguardano il futuro del calcio: "Per i tifosi, per i giocatori e per il bene del gioco del calcio, non resteremo più in silenzio", conclude il manifesto. La presa di posizione assume un peso particolare perchè alcuni dei protagonisti hanno collaborato negli anni con la stessa FIFA: Silvestre, per esempio, fa parte del 'Player's Voice Panel' dell'organizzazione ed è stato ambasciatore del programma 'FIFA Legends'.

La polemica sul progetto Mondiali ed una spaccatura che resta aperta

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Alla base della contestazione c'è soprattutto il fallito, il piano che avrebbe aperto aduna quota dei diritti commerciali delle principali competizioni FIFA, compresa la. Il progetto era stato elaborato senza un adeguato coinvolgimento del Consiglio FIFA, delle federazioni, dei giocatori e di altri stakeholder, portando allee al conseguenteLa controversia però si è tutt'altro che chiusa, con lache ha mantenuto la minaccia dile competizioni FIFA, sostenendo di aver preso fiducia in. Ancheha denunciato un "profondo abuso di potere di governance" e chiesto riforme sulla leadership.Mentre UEFA valuta nuove iniziative, il fronte adi Infantino però non è scomparso: tra le varie leggende del calcio,è una di quelle che si è esposto pubblicamenteInfantino, in un'intervista rilasciata alla 'CNN': "Rimango convinto che per noi africani questo progetto fosse qualcosa che sarebbe potuto essere incredibile. Infantino ha cambiato il calcio e dato opportunità a diverse nazioni di prendere parte al torneo più bello del mondo come il Mondiale. Ha aiutato il nostro continente e le nostre federazioni. Dobbiamo riconoscerlo", ha dichiarato l'ex attaccante camerunense.