Se lo sfogo di Gianluigi Buffon al termine della sfida contro il Real Madrid era diventato popolare per le sue celebri parole "l'arbitro ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore", un altro estremo difensore ha fatto parlare di se per un contenitore dei rifiuti, ma questa volta nel vero senso della parola. Il protagonista è stato Nahuel Guzman, giocatore del club messicano del Tigres, durante la sfida della sua squadra contro i Vancouver Whitecaps.

Messico, lancia bidone dell'immondizia dopo l'espulsione: la follia di Guzman

¡Nahuel Guzmán (Tigres UANL) toma el balón, sale de su área, patea al árbitro antes de patear el balón y se va expulsado durante el partido de Leagues Cup ante Vancouver Whitecaps! Narración de @jpereznavarro para Apple TV en Español (EE.UU.) pic.twitter.com/ME0jIkM5nt — lilboimx (@lilboimx) August 12, 2026

A causa dell'adrenalina per la posta in palio può capire che un giocatore si faccia vincere dal nervosismo. Ma quello che ha fatto Nahuel Guzman è andato veramente oltre il limite. Durante la sfida contro i, valevole per la, il portiere delè stato autore di un vero gesto di follia. Nel finale di partita, sul risultato di 1-1 e con i canadesi bravi a trovare il pareggio in extremis, Guzman ha deciso di fare tutto da solo e ha iniziato a correre verso il centrocampo per battere un calcio di punizione velocemente.

Quando l'arbitro però lo ha fermato, intimandogli di aspettare per la ripresa del gioco, la situazione è sfuggita di mano. Il portiere del Tigres, in trance agonistica, ha spinto il direttore di gara. Rosso diretto e partita finita per un incredulo Guzman, che per diversi minuti ha cercato di spiegare le sue ragioni protestando con l'arbitro. Quest'ultimo, giustamente, non ha voluto sentire scuse e ha ordinato al 40 enne di recarsi immediatamente negli spogliatoi.

DOHA, QATAR - 11 FEBBRAIO: Robert Lewandowski del Bayern Monaco e il portiere Nahuel Guzman del Tigres UANL contendono il pallone durante la finale della Coppa del Mondo per Club FIFA Qatar 2020 tra FC Bayern Monaco e Tigres UANL, l'11 febbraio 2021 a Doha, Qatar. (Foto di Gaston Szerman/DeFodi Images/Getty Images)

Prima di abbandonare completamente il campo, all'ingresso del tunnel degli spogliatoi, Guzman ha letteralmente perso la testa: ha preso un cesto della spazzatura e lo ha pericolosamente lanciato in una zona, tra l'altro, a ridosso dei tifosi. Non contento, poi se l'è presa con una sedia e altri oggetti presenti. Ora rischia di andare incontro ad una lunga squalifica, perché il giudice sportivo difficilmente chiuderà un occhio di fronte a reazioni così plateali. Unica nota "positiva" della sua espulsione è che il suo sostituto si è poi rivelato decisivo nella lotteria dei rigori che ha garantito ai Tigres il passaggio del turno. Strano scherzo del destino.