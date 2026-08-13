Dopo mesi di discussione si è risolta la questione relativa all'edizione 2027 della Supercoppa di Spagna. Diversamente da quanto era stato programmato, la competizione questa volta si sposterà in Turchia tra il 2 e il 7 febbraio dell'anno prossimo. Questo perché in Arabia Saudita, il luogo indicato in principio, in quell'arco di tempo si svolgeranno le ultime partite della Coppa d'Asia. Il torneo, come ricordiamo, vedrà coinvolte Barcellona, ​​Real Madrid, Real Sociedad e Atletico Madrid.

Supercoppa di Spagna, il torneo si svolgerà in Turchia: è ufficiale

Come annunciato dalla RFEF (Federazione calcistica spagnola), il torneo si terrà allo

Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul

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in seguito a un accordo raggiunto dalla RFEF che sarà valido solo per questa edizione. Istanbul, a sua volta, è stata scelta come città ospitante dopo un periodo di lavoro e negoziazioni durante il quale sono state analizzate fino a sette candidature provenienti da diverse località del mondo.

𝗖𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼𝘀.

𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼.



La #superSupercopa 2027 se disputará en Estambul.



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Dall'Arabia Saudita alla Turchia. La Supercoppa di Spagna la prossima stagione si trasferirà del paese degli Ottomani.

Il torneo, che riunisce quattro delle più grandi squadre di calcio spagnole, tra cui i campioni della Liga e della Copa del Rey, tornerà in Arabia Saudita nel 2028. Come da regolamento, il Barcellona, ​​campione di Spagna, giocherà la sua semifinale contro l'Atletico Madrid, finalista della Copa del Rey. L'altra semifinale vedrà affrontarsi la Real Sociedad, vincitrice della Copa del Rey, e il Real Madrid, secondo classificato in campionato.

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 11 GENNAIO: I giocatori dell'FC Barcelona posano per una foto con la Supercoppa di Spagna dopo la vittoria nella finale tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata l'11 gennaio 2026 al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

L'ultima edizione ha visto la vittoria del Barcellona di Hansi Flick. I blaugrana sono arrivati alla conquista del trofeo, il 15^ nella storia, dopo aver avuto la meglio in semifinale sull'Athletic Bilbao (0-2) e sul Real Madrid nella finalissima con un roboante 5-2. Per i catalani, inoltre, si è trattato del secondo successo consecutivo e un nuovo eventuale trionfo porterebbe il Barça ad eguagliare il record di tre vittorie di fila ottenuto da Pep Guardiola dal 2009 al 2011.