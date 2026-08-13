Tra i giocatori sui quali l'Italia può puntare per il futuro figura anche Samuele Inacio. Il giocatore, infatti, è nato nel 2008 e nei mesi scorsi ha compiuto 18 anni. Tra l'altro, è il figlio di Inacio Pià, che nel corso della sua carriera agonistica ha giocato nel Belpaese con diverse squadra tra cui Atalanta, Catania e Napoli che gli hanno permesso di fare esperienze in Serie A. Il ragazzo, che gioca nel Borussia Dortmund, fino ad ora è stato convocato solo dalle giovanili degli Azzurri. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla concorrenza del Brasile.

Inacio vuole l'Italia ma il Brasile continua a seguirlo

Il giovane calciatore che veste la maglia dei gialloneri possiede sia ilche quellograzie ad entrambi i genitori. Suo padre è brasiliano ed è anche in possesso del passaporto italiano, mentre la madre ha origini bergamasche. In questa situazione, il calciatore del Borussia Dortmund ha la possibilità di scegliere se rappresentare l'Italia o il Brasile. Fino a questo momento, il ragazzo che la scorsa stagione ha fatto il suo esordio con la squadra che milita nellaha ricevuto le convocazioni soltanto dalle giovanili degli Azzurri.

Londra, Inghilterra - 9 agosto 2026: Ethan Nwaneri dell'Arsenal effettua un tackle su Samuele Inacio del Borussia Dortmund durante l'amichevole tra Arsenal e Borussia Dortmund all'Emirates Stadium. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Inoltre, nel mese di giugno Silvio Baldini, che ha ricoperto ad interim il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Maggiore, ha deciso di convocare Inacio per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. In entrambi i casi, però, il figlio dell'ex giocatore dell'Atalanta non è sceso in campo. Il 9 agosto ha avuto luogo un'amichevole tra Arsenal e Borussia Dortmund ed Inacio è andato in gol. Negli ultimi minuti, Gianluca Di Marzio ha riportato che degli emissari del Brasile erano presenti all'incontro per osservare il ragazzo e ci saranno anche in occasione della gara contro la Roma. Al momento, il classe 2008 vuole dare priorità all'Italia. L'unico modo per avere Inacio nel giro della Nazionale è convocarlo e fargli giocare una partita ufficiale.