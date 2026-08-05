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L'Italia vuole tornare ad essere una delle protagoniste indiscusse del calcio internazionale. Dopo aver affidato la panchina a Roberto Mancini e il ruolo di direttore tecnico a Claudio Ranieri, la FIGC ha completato il suo assetto organizzativo ufficializzando l'arrivo di Gianfranco Zola. Per l'ex numero dieci, dopo esser stato per anni un simbolo della Nazionale italiana, ci sarà un nuovo ruolo da coordinatore dei progetti giovanili.

Il comunicato della FIGC: Zola torna in azzurro

Con la Nazionale Italiana Gianfranco Zola ha collezionatoi, laureandosi. L'ex fantasista è ricordato come una bandiera dai tifosi italiani per la sua qualità innata e per le sue giocate che lo hanno reso celebre al mondo intero.

Manchester, Regno Unito – 19 giugno 1996: Gianfranco Zola dell’Italia fallisce un calcio di rigore contro il portiere della Germania Andreas Köpke durante la partita del Gruppo 3 della fase finale del Campionato Europeo, disputata all’Old Trafford Stadium il 19 giugno 1996 a Manchester, nel Regno Unito.(Foto di Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images)

Con questa nomina la FIGC punta a rafforzare il legame tra la Nazionali giovanili e quella maggiore, affidando a Gianfranco Zola un ruolo fondamentale per la crescita dei giovani. A tal proposito,attraverso un comunicato, la scelta di chiamare un simbolo come l'ex Chelsea è stata voluta fortemente da Giovanni Malagò e Claudio Ranieri: "Gianfranco Zola torna a vestire l'Azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, e quello del Club Italia, Claudio Ranieri, lo hanno voluto fortemente per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendone la scelta con il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vice presidente".

Nel comunicato viene inoltre ricordato il lavoro svolto da Zola negli ultimi anni con la cosiddetta "Riforma Zola":"Artefice della riforma che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l'impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola (vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore) indosserà di nuovo la maglia della Nazionale, anzi delle Nazionali, visto che il suo campo d'azione sarà più ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi".

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Le parole di Malagò e Gianfranco Zola

Le parole riferite all'dal Presidente della FIGC e Gianfranco Zola sottolineano la volontà della federazione di costruire un progetto a lungo termine. Alla base di questo, Giovanni Malagò ha sottolineato l'importanza di avere un simbolo come l'ex fantasista all'interno della struttura:". Voglio ringraziarlo pubblicamente perchè ha sposato questo progetto senza alcune esitazione, insieme a lui, Claudio Ranieri e Roberto Mancini vogliamo costruire qualcosa di importante".

Cortina d’Ampezzo, Italia – 15 marzo 2026: Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, e Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), si stringono la mano durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, svoltasi al Cortina Curling Olympic Stadium il 15 marzo 2026 a Cortina d’Ampezzo, in Italia. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Al tempo stesso, ci sono state anche le parole di Gianfranco Zola che ha voluto ringraziare in prima persona il Presidente per l'opportunità concessa: "Posso solo dire grazie a Malgò per questa meravigliosa opportunità, voglio mettermi a disposizione del progetto con tutto me stesso. Ho grande rispetto e senso del dovere nei confronti di tutti, vogliamo che l'Italia e specialmente i giovani tornino ad essere determinanti".