La Juventus ha vinto l'amichevole di prestigio contro il nuovo Chelsea di Xabi Alonso grazie alla rete di Edon Zhegrova.
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Nell'amichevole disputata a Hong Kong, la Juventus ha superato il Chelsea per 1-0 grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Edon Zhegrova, autore del gol decisivo a 20 minuti dalla fine. La squadra di Luciano Spalletti ha confermato solidità difensiva e buona organizzazione di gioco, concedendo poche occasioni ai Blues e gestendo il vantaggio fino al triplice fischio. Per la Vecchia Signora si tratta di un successo importantissimo per il morale contro una squadra forte e organizzata, ma che ha sofferto anche nelle ultime amichevoli.
Chelsea-Juventus: le parole di Spalletti nel post-partitaNonostante il successo e le buone impressioni emerse dall'amichevole, Luciano Spalletti preferisce mantenere i piedi per terra, invitando l'ambiente a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo. Il tecnico bianconero ha parlato di varie situazioni, tra cui Edon Zhegrova e la sua prestazione oltre il gol, Kenan Yildiz e la sua gestione pensando al futuro, e la sostituzione di Jonathan David.
Inizia l'intervista a Sky Sport parlando di Zhegrova, autore del gol vittoria: "Il gol fa molto piacere, ma conta soprattutto la prestazione. Non basta un assist o una rete se poi non dai supporto alla squadra per gli altri 90 minuti. Un gol lo realizzi in un minuto, mentre la partita ne dura 96. È l'atteggiamento durante tutta la gara che conta".
Continua, sempre sul numero 11: "Zhegrova ha fatto bene. Ha perso qualche pallone, ma ha mostrato le sue qualità palla al piede. Si tratta di inserire queste caratteristiche all'interno di quella 'scatola' che permette poi di diventare una squadra".
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Infine ha parlato di Yildiz e David: "Yildiz per noi è un giocatore importantissimo. Stiamo gestendo il minutaggio per costruirgli una scaletta di lavoro corretta e averlo pienamente a disposizione. Il fatto che non senta più dolore, che sia sorridente e libero di giocare, è la cosa che ci fa più piacere. David l'ho sostituito perché doveva giocare solamente mezz'ora".
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