Nell'amichevole disputata a Hong Kong, la Juventus ha superato il Chelsea per 1-0 grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Edon Zhegrova, autore del gol decisivo a 20 minuti dalla fine. La squadra di Luciano Spalletti ha confermato solidità difensiva e buona organizzazione di gioco, concedendo poche occasioni ai Blues e gestendo il vantaggio fino al triplice fischio. Per la Vecchia Signora si tratta di un successo importantissimo per il morale contro una squadra forte e organizzata, ma che ha sofferto anche nelle ultime amichevoli.

Chelsea-Juventus: le parole di Spalletti nel post-partita

Nonostante il successo e le buone impressioni emerse dall'amichevole, Luciano Spalletti, invitando l'ambiente a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo. Il tecnico bianconero ha parlato di varie situazioni, tra cuie la sua prestazione oltre il gol,e la sua gestione pensando al futuro, e la sostituzione di

HONG KONG, CINA - 5 AGOSTO: Edon Zhegrova della Juventus festeggia il gol dello 0-1 con Zeki Celik e Kenan Yildiz durante la partita amichevole pre-stagionale tra Chelsea e Juventus il 5 agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Inizia l'intervista a Sky Sport parlando di Zhegrova, autore del gol vittoria: "Il gol fa molto piacere, ma conta soprattutto la prestazione. Non basta un assist o una rete se poi non dai supporto alla squadra per gli altri 90 minuti. Un gol lo realizzi in un minuto, mentre la partita ne dura 96. È l'atteggiamento durante tutta la gara che conta".

Continua, sempre sul numero 11: "Zhegrova ha fatto bene. Ha perso qualche pallone, ma ha mostrato le sue qualità palla al piede. Si tratta di inserire queste caratteristiche all'interno di quella 'scatola' che permette poi di diventare una squadra".

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Ha poi parlato delle differenze tra calciatori e persone "normali": ". Hai avuto la fortuna di nascere giocatore e,. Ogni giorno devi pensare a questo e lavorare per aggiungere qualcosa in più. La persona che gioca a calcio può anche smettere, il giocatore invece ci pensa tutto il giorno, anche quando è a casa coi figli".

Infine ha parlato di Yildiz e David: "Yildiz per noi è un giocatore importantissimo. Stiamo gestendo il minutaggio per costruirgli una scaletta di lavoro corretta e averlo pienamente a disposizione. Il fatto che non senta più dolore, che sia sorridente e libero di giocare, è la cosa che ci fa più piacere. David l'ho sostituito perché doveva giocare solamente mezz'ora".