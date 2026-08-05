La Juventus resta uno dei club più attivi sul mercato in Serie A. Dopo gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic il club torinese continua a muoversi per regalare a mister Spalletti un attacco di caratura europea. Nelle ultime ore come riporta Gianluca Di Marzio si sono intensificati i contatti tra la Juventus e il Manchester United per Joshua Zirkzee. Frederic Massara sta lavorando per concludere l'accordo e portare il classe 2001 in bianconero.

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Juventus-Zirkzee, contatti avanzati e possibile accordo tra i club

Trattativa avanzata tra Massara e i rappresentati di Zirkzee con. Il DS già ai tempi della Roma aveva posto gli occhi sull'olandese senza mai affondare il colpo. Stavolta. L'acquisto di Zirkzee andrebbe a rinforzare ancor di più l'attacco bianconero già rimpolpato dagli arrivi del francese Kolo Muani dal PSG e di Kerim Alajbegovic dal Lipsia.

Joshua Zirkzee in azione durante la partita dello scorso anno tra Bologna e Fiorentina (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il talento olandese andrebbe a dare qualità e uno stile di gioco che si sposa bene al fianco di Kolo Muani, in quanto più avvezzo al gioco tra le linee e al creare superiorità numerica. Il classe 2001 è nella lista d'interesse della Juventus già da un po' e ha superato anche il nome di Mateo Pellegrino che resta sempre alla porta in caso di evenienza.

Per Zirkzee si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo la parentesi che lo ha visto impegnato nella stagioni 22/23 e 23/24 al Bologna. Con i felsinei 2 stagioni di buon livello con in totale 14 gol e 9 assist in 58 presenze. Quest'estate potrebbe quindi tornare nel Bel Paese e aiutare la Vecchia Signora a fare bene, non solo in Italia ma anche in Europa. Per Zirkzee si pone davanti un'occasione importante per ritornare ai livelli che tutti conosciamo dopo alcune stagioni sottotono nei Red Devils.