Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato e l'obiettivo principale riguarda il reparto offensivo. La società lariana vuole regalare a Cesc Fabregas un centravanti di alto livello per aumentare il peso dell'attacco nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il nome in cima alla lista è quello di Moise Kean, considerato dal tecnico spagnolo il profilo ideale per completare il reparto avanzato. Oltre all'attaccante italiano è spuntato anche il nome di Joshua Zirkzee

Fabregas punta Kean: "È il profilo ideale"

L'attaccante della Fiorentina rappresenta la prima scelta del Como. La sua capacità di attaccare la profondità, unita alla presenza fisica in area di rigore, convince particolarmente Fabregas, che avrebbe indicato Kean come il rinforzo perfetto per aumentare la competitività della squadra.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 01 MARZO: Joshua Zirkzee, Bruno Fernandes e Noussair Mazraoui del Manchester United applaudono i tifosi dopo la vittoria della squadra nella partita di Premier League tra Manchester United e Crystal Palace all'Old Trafford il 01 marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

La trattativa viene definita sempre più concreta e il club lombardo è pronto a valutare ogni possibilità per provare ad arrivare al centravanti classe 2000.

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Zirkzee resta l'alternativa di prestigio

Se l'operazione Kean dovesse complicarsi, il Como tiene aperta anche un'altra pista di assoluto livello. Si tratta di, reduce da una stagione con poco spazio al Manchester United ma ancora molto apprezzato per le sue caratteristiche tecniche. L'olandese offre qualità differenti rispetto all'attaccante della Fiorentina: ama abbassarsi per partecipare alla manovra, creare occasioni per i compagni e puntare l'uomo, risultando meno legato al ruolo di finalizzatore puro.

Dal punto di vista economico, le due operazioni presentano valutazioni simili, con un investimento che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Per questo motivo il Como continuerà a lavorare su entrambe le soluzioni nelle prossime settimane, pur mantenendo Kean in cima alla lista delle preferenze. Agosto potrebbe rivelarsi il mese decisivo per capire quale sarà il nuovo riferimento offensivo della squadra di Fabregas e quale strada deciderà di percorrere la società per completare uno dei reparti più importanti della rosa.