Una notizia drammatica ha colpito il mondo del calcio e, in particolare, l'ambiente del Trento. Il club gialloblù è infatti in lutto per la scomparsa di Sami Said, giovane calciatore di appena 18 anni che aveva fatto parte del settore giovanile della società. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il ragazzo ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in Marocco, lasciando sgomenti compagni di squadra, dirigenti, tecnici e tutti coloro che avevano condiviso con lui il percorso di crescita all'interno del vivaio trentino.

Il comunicato del Trento: "Ogni parola diventa superflua"

Attraverso una nota ufficiale, il Trento ha espresso tutto il proprio dolore per la scomparsa del giovane calciatore. Nel comunicato, la società ricorda come Sami Said abbia condiviso un importanteall'interno del club, lasciando un segno profondo in chi ha avuto modo di conoscerlo.

BUSTO ARSIZIO (Italia), 25 ottobre 2024 – Luca Tabbiani, allenatore dell'AC Trento, osserva la partita durante l'incontro di Serie C tra Aurora Pro Patria e AC Trento, disputato allo Stadio Carlo Speroni il 25 ottobre 2024 a Busto Arsizio, in Italia. (Foto: Image Photo Agency/Getty Images)

Il messaggio si conclude con parole cariche di commozione, sottolineando che "ogni parola diventa superflua" davanti a una tragedia di questa portata. Il club ha quindi rivolto il proprio pensiero alla famiglia del ragazzo, esprimendo la massima vicinanza in un momento di immenso dolore.

"A.C. Trento 1921 apprende con profondo dolore la tragica scomparsa di Sami Said, calciatore del Settore Giovanile gialloblù, venuto a mancare all’età di 18 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto in Marocco.

Sami ha fatto parte della famiglia gialloblù, condividendo con compagni, allenatori e dirigenti un percorso di crescita sportiva e umana che resterà nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Di fronte a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua. Resta soltanto un immenso senso di vuoto.

Il Presidente, la Dirigenza, i compagni di squadra, i collaboratori del Settore Giovanile e tutta A.C. Trento 1921 si stringono con profondo affetto attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Sami, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze".

Caricamento post Instagram...

Il cordoglio del mondo gialloblù

La tragedia ha profondamente scosso tutto l'ambiente del Trento. Il presidente, i dirigenti, lo staff tecnico, i compagni di squadra e tutti i collaboratori del settore giovanile hanno voluto stringersi attorno ai familiari di Sami Said, manifestandoin un momento così difficile. Un dolore che coinvolge l'intera comunità sportiva, chiamata a fare i conti con la perdita di un ragazzo che aveva condiviso una parte importante del proprio percorso calcistico con la società gialloblù.

In occasioni come questa il risultato sportivo passa inevitabilmente in secondo piano. Rimane il ricordo di un giovane che aveva intrapreso il proprio cammino nel calcio con entusiasmo e che oggi viene salutato con grande commozione da tutto il club. Il Trento ha scelto il silenzio e il raccoglimento, affidando al proprio comunicato un ultimo pensiero per Sami Said e rinnovando la vicinanza alla sua famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.