Brahim Diaz sta facendo sognare un Paese intero. Per la seconda edizione consecutiva di una Coppa del Mondo, il Marocco giocherà i quarti di finale.
Marocco, Saibari sigla il rigore decisivo per la vittoria e inizia la festa
Il Marocco, dopo l'impresa coi Paesi Bassi, ha sconfitto nettamente il Canada co-ospitante del Mondiale 0-3. Hakimi e compagni continuano a stupire per la continuità di rendimento mostrata anche contro avversari di valore. Il prossimo impegno, solo apparentemente proibitivo, si chiama Francia.
Marocco da non credere: "Reazione da top team"Brahim Diaz è il volto più lucente di questa nazionale. Classe 1999, è punto fermo e titolare inamovibile del suo Marocco. Insieme ad Achraf Hakimi rappresenta senza dubbio uno dei simboli della formazione nordafricana. Proprio lui, autore di due assist per il secondo e il terzo gol del Marocco, ha parlato ai microfoni ufficiali della FIFA confermando la grande ambizione della sua squadra. Di seguito le sue parole: "Senza dubbio è un sogno vivere questo Mondiale, raggiungere i quarti di finale e aiutare la squadra con tutto quello che sto facendo. Ma la cosa più importante è essere arrivati tra le migliori otto del torneo".
Fin qui l'ex centrocampista offensivo del Milan non ha ancora realizzato reti, mentre ha già sfornato 4 assist ai suoi compagni di squadra mostrando grandi qualità nel cucire il gioco tra reparti. Proprio dalla reazione mentale del Marocco Brahim Diaz è rimasto folgorato, soprattutto considerata la difficoltà della gara giocata contro il Canada. "Oggi è emersa soprattutto la nostra mentalità. Il primo tempo è stato molto difficile, ma siamo riusciti a reagire. Questo dice tanto del carattere della squadra e rappresenta un segnale molto positivo per quello che ci aspetta".
Festa Marocco ma Brahim tiene piedi per terra: "Continuiamo così"
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