Il Marocco, dopo l'impresa coi Paesi Bassi, ha sconfitto nettamente il Canada co-ospitante del Mondiale 0-3. Hakimi e compagni continuano a stupire per la continuità di rendimento mostrata anche contro avversari di valore. Il prossimo impegno, solo apparentemente proibitivo, si chiama Francia.

Marocco da non credere: "Reazione da top team"

è il volto più lucente di questa nazionale. Classe 1999, è punto fermo e titolare inamovibile del suo Marocco. Insieme ad Achraf Hakimi rappresenta senza dubbio uno dei simboli della formazione nordafricana. Proprio lui,per il secondo e il terzo gol del Marocco, ha parlato ai microfoni ufficiali della FIFA confermando la grande ambizione della sua squadra. Di seguito le sue parole: ", raggiungere i quarti di finale e aiutare la squadra con tutto quello che sto facendo. Ma la cosa più importante è essere arrivati tra le migliori otto del torneo".

MADRID, SPAGNA - 27 MARZO: Brahim Diaz del Marocco osserva durante una partita amichevole internazionale tra Marocco ed Ecuador allo Stadio Riyadh Air Metropolitano il 27 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Fin qui l'ex centrocampista offensivo del Milan non ha ancora realizzato reti, mentre ha già sfornato 4 assist ai suoi compagni di squadra mostrando grandi qualità nel cucire il gioco tra reparti. Proprio dalla reazione mentale del Marocco Brahim Diaz è rimasto folgorato, soprattutto considerata la difficoltà della gara giocata contro il Canada. "Oggi è emersa soprattutto la nostra mentalità. Il primo tempo è stato molto difficile, ma siamo riusciti a reagire. Questo dice tanto del carattere della squadra e rappresenta un segnale molto positivo per quello che ci aspetta".

Festa Marocco ma Brahim tiene piedi per terra: "Continuiamo così"

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Brahim Diaz è al centro delle considerazioni della sua squadra. Per i compagni è un faro e tutti lo celebrano: "Mi vogliono davvero bene e hanno grande rispetto per me.". In Qatar, durante l'edizione del 2022, il Marocco arrivò addirittura in, ma ogni torneo ha una storia a sé e Brahim intende focalizzare l'attenzione su questo percorso. "In Qatar è stato fatto qualcosa di straordinario. Molti dei giocatori che oggi non sono più con noi hanno scritto una pagina di storia. Noi siamo felici di essere ancora ai quarti e daremo tutto per continuare questo percorso", ha chiosato il centrocampista.