Francia e Marocco potrebbero presto incontrarsi nella Coppa del Mondo 2026. Le due nazionali, strettamente legate da questioni storiche legate al colonialismo, vogliono trovarsi entrambi a partecipare ai quarti di finale di questo mondiale nord-centro-americano. Nella giornata di oggi, le due squadre giocheranno gli ottavi di finale: la Francia sarà impegnata contro il Paraguay e il Marocco dovrà vedersela contro il Canada. A prima vista, entrambe le sfide sembrerebbero più che abbordabili per la selezione europea e quella africana, ma nei Mondiali, l'incertezza regna su ogni campo. Un eventuale quarto di finale fra francesi e marocchini, inscenerebbe un remake visto nella passata Coppa del Mondo, dove le due nazionali si sfidarono in semifinale. Il Marocco, nonostante la sconfitta per 2-0, da quel momento è cresciuto in maniera esponenziale. Oltre ai risultati (1 Coppa d'Africa in bacheca), ha iniziato ad attrarre calciatori nati in Francia con origini marocchine.

Bouaddi e la scelta tra Francia e Marocco

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Morgan Rogers dell'Aston Villa contrastato da Ayyoub Bouaddi del LOSC Lille durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC al Villa Park, il 19 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

I giocatori nati in Europa sono fondamentali per la nazionale africana. Gli 11 titolari sono tutti cresciuti in territorio europeo, nonostante le forti radici con il paese di origine. Negli ultimi anni, notando i progressi del calcio africano, molti calciatori hanno deciso di dare una chance alle nazionali dei genitori, scegliendo così di giocare per le squadre africane. Tra essi c'è Ayyoub Bouaddi, vero e proprio talento del Lille. Classe 2007, il centrocampista gira da almeno 3 anni nella prima squadra dei Mastini. Al Mondiale ha impressionato all'esordio con il Brasile e ha mantenuto un livello alto, nella gestione dei ritmi e del pallone, anche nel resto della competizione. I rumors di mercato impazzano, ma lui pensa prima di tutto a portare avanti la propria nazionale.

𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨’𝗔𝗬𝗬𝗢𝗨𝗕 𝗕𝗢𝗨𝗔𝗗𝗗𝗜 🇲🇦 𝗡’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗣𝗥𝗘̂𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 ! ❌



Le DTN de la FFF, Hubert Fournier 🇫🇷, explique comment la France a perdu Bouaddi 🇲🇦👋:



« Bouaddi est un talent… pic.twitter.com/JErCvDVToj — SOCCER212 (@SCCR_212) July 4, 2026

Eppure, Bouaddi ha giocato per le selezioni francesi fino all'Under 21 e ha scelto il Marocco solo a maggio di quest'anno. Il motivo del suo cambio internazionale è stato spiegato dal presidente della FFF (Federcalcio francese) Hubert Fournier al giornale The Athletic: "Ha fatto tutta la trafila giovanile con noi ed era anche nella lista preliminare per la Coppa del Mondo. Poi Didier ha deciso di non convocarlo perché la concorrenza era davvero alta e secondo lui non era ancora del tutto pronto. Bouaddi ha colto l'opportunità di giocare per il Marocco che gli offriva invece un ruolo immediato nel torneo".