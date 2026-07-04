Mai così tante autoreti come nella competizione in corso: ma è un torneo da record anche per vari altri motivi
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Sarà ricordato come il Mondiale dei record quello del 2026. Quello con più squadre, dato l'allargamento a 48, uno dei più prolifici di sempre. E anche quello con più autogol segnati nella storia.
Il torneo con più autogol di sempreLo sfortunato autogol dell'egiziano Mohamed Hany ha riportato sul pari la sfida dei sedicesimi di finale tra Australia ed Egitto. Agli ottavi, poi, è andato l'Egitto vincendo ai calci di rigore. Ma quell'autogol è entrato nella storia. Si tratta, infatti, della tredicesima autorete segnata in questo torneo. Che diventa, infatti, il Mondiale con più autogol di sempre. Il record precedente apparteneva alla edizione del 2018, che si svolse in Russia, e che si fermò a 12. Un autogol ha poi deciso anche la gara tra Argentina e Capo Verde: quello di Diney, che ha regalato il pass per gli ottavi di finale ai campioni in carica. Quest'ultimo è anche il 14esimo.
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Il Mondiale dei recordE che questo Mondiale fosse destinato ad entrare nella storia e ad essere una edizione da record era apparsa come una cosa chiara fin dai suoi esordi. Si tratta, infatti, del più grande di sempre: con tre nazioni ospitanti e ben 48 squadre che vi hanno preso parte nei gironi. Ed è anche una delle edizioni più prolifiche di sempre per numero di gol: nella sola fase a gironi sono stati messi a segno ben 215 reti e la media gol, di 2.92 reti a partita, è la più alta di sempre.
Un altro record superato riguarda invece i cartellini rossi. Anche in questo caso mai così tanti: quelli estratti hanno superato le edizioni del 2022 e del 2018. Il record assoluto appartiene sempre all'edizione del 2006. E, infine, è stata anche la Coppa del Mondo delle nazionali africane. Mai così tante, ben dieci, si erano qualificate per il torneo e non era mai successo che in nove arrivassero alla fase ad eliminazione diretta.
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