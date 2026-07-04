Le ultime due squadre qualificate sono l'Argentina, che elimina Capo Verde, e la Colombia che ha sconfitto il Ghana.

Federico Iezzi
Capo Verde

Capo Verde saluta il mondiale tra applausi e lacrime

Con la splendida partita tra Argentina e Capo Verde, e con la vittoria della Colombia sul Ghana, si è conclusa la fase dei sedicesimi di finale del Mondiale. Questa sera partono le sfide degli ottavi di finale e ci si avvicina sempre di più alla finale. Le partite degli ottavi di finale cominciano oggi e terminano la notte tra il 7 e 8 luglio. Il giorno seguente sarà di riposo e poi si ricomincia il nove con i quarti di finale.

Le ultime due gare dei sedicesimi

Alla mezzanotte, e poi alle 3 di notte, ora italiana si sono giocate le ultime due partite dei sedicesimi di finale. L'Argentina ha avuto faticosamente ragione di una eroica Capo Verde in un match finito 3-2 e deciso al 111' minuto da un autogol. La piccola nazione africana esce a testa alta da questa Coppa del Mondo. Più facile, invece, la vittoria della Colombia che elimina il Ghana uno a zero e si conferma squadra solida e molto forte.
Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale

Si parte oggi, alle 19 ore in Italia. La prima partita degli ottavi di finale vede affrontarsi Canada e Marocco, che ha clamorosamente eliminato l'Olanda. Alle 23, invece, la Francia di Olise se la vede con il Paraguay che ha sconfitto la Germania ai calci di rigore. Domenica 5 è il turno di una delle gare più attese del torneo: la Norvegia di Haaland se la vedrà con il Brasile di Ancelotti: ore 22 italiane.

Lunedì 6 il menù è ricco e interessante: alle due di notte all'Azteca vanno in scena l'Inghilterra e i padroni di casa del Messico. Stessa giornata ma alle 21 Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo sfida la Spagna di Cucurella e Yamal. Questa fase avrà termine l'8 luglio con tre gare. Alle due di notte tocca agli USA che dovranno fare i conti con il Belgio, alle 18 l'Argentina gioca contro l'Egitto e si chiude alle 22 con Svizzera-Colombia.

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