Con la splendida partita tra Argentina e Capo Verde, e con la vittoria della Colombia sul Ghana, si è conclusa la fase dei sedicesimi di finale del Mondiale. Questa sera partono le sfide degli ottavi di finale e ci si avvicina sempre di più alla finale. Le partite degli ottavi di finale cominciano oggi e terminano la notte tra il 7 e 8 luglio. Il giorno seguente sarà di riposo e poi si ricomincia il nove con i quarti di finale.

Le ultime due gare dei sedicesimi

Ready for the Round of 16 📋#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vdrodnL4ls — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale

Alla mezzanotte, e poi alle 3 di notte, ora italiana si sono giocate le ultime due partite dei sedicesimi di finale. L'ha avuto faticosamente ragione di unain un match finito 3-2 e deciso al 111' minuto da un autogol. La piccola nazione africana esce a testa alta da questa Coppa del Mondo. Più facile, invece, la vittoria della Colombia cheuno a zero e si conferma squadra solida e molto forte.Si parte oggi, alle 19 ore in Italia. La prima partita degli ottavi di finale vede affrontarsi, che ha clamorosamente eliminato l' Olanda . Alle 23, invece,che ha sconfitto la Germania ai calci di rigore. Domenica 5 è il turno di una delle gare più attese del torneo: ladi Haaland se la vedrà con ildi Ancelotti : ore 22 italiane.

Lunedì 6 il menù è ricco e interessante: alle due di notte all'Azteca vanno in scena l'Inghilterra e i padroni di casa del Messico. Stessa giornata ma alle 21 Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo sfida la Spagna di Cucurella e Yamal. Questa fase avrà termine l'8 luglio con tre gare. Alle due di notte tocca agli USA che dovranno fare i conti con il Belgio, alle 18 l'Argentina gioca contro l'Egitto e si chiude alle 22 con Svizzera-Colombia.