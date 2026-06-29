La Colombia non è la favorita per alzare al cielo la Coppa del Mondo, ma l'ultima prova sfoderata contro il Portogallo ha mandato un messaggio chiarissimo a tutto il pianeta. I Cafeteros possono guardare negli occhi e sfidare alla pari qualunque superpotenza del calcio mondiale. A certificare questo straordinario momento di forma non sono soltanto le sensazioni sul campo, ma anche i numeri ufficiali.

Nell'ultimo aggiornamento del ranking FIFA, la selezione guidata da Luis Diaz e compagni ha compiuto un balzo impressionante, arrampicandosi fino alla sesta posizione globale. Un dato incredibile se si pensa che, prima del fischio d'inizio della rassegna iridata, la nazionale sudamericana si trovava solo al tredicesimo posto della graduatoria.

Luis Diaz supera Cr7: la Colombia non va sottovalutata

Il percorso della squadra guidata in panchina dal commissario tecnico Nestor Lorenzo rasenta finora la perfezione. I Cafeteros hanno, dominando il girone e chiudendo a quota 7 punti, con la statistica invidiabile di una sola rete incassata in tre partite. Ora il tabellone mette la Colombia di fronte alla sfida degli ottavi di finale contro il Ghana. In caso di passaggio del turno, la vincente di questo scontro incrocerà la trionfatrice del match tra Algeria e Svizzera.

MATURIN, VENEZUELA - 9 SETTEMBRE: Luis Suarez della Colombia festeggia con i compagni dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Venezuela e Colombia allo Stadio Monumental de Maturin il 9 settembre 2025 a Maturin, Venezuela. (Foto di Edilzon Gamez/Getty Images)

Questo posizionamento nella griglia della fase a eliminazione diretta inserisce di diritto la Colombia, insieme all'Argentina, nel ristretto numero delle grandissime favorite per un posto nei quarti di finale.

Una prestazione di assoluto livello contro il Portogallo

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Per comprendere la reale forza di questa squadra, basta analizzare attentamente i dati dell'ultimo match contro il Portogallo. Chi non ha avuto modo di seguire la diretta può rendersi conto della superiorità colombiana leggendo le statistiche. I dati raccontanolla formazione sudamericana. I gol attesi certificano il dominio: 1.70 per i sudamericani contro appena lo 0.93 totalizzato da Cristiano Ronaldo e compagni. A impressionare è stato soprattutto il dato dei tiri,e ben 15 tentativi scoccati dall'interno dell'area di rigore avversaria.In questa partita ha brillato la stella di, autore di 5 passaggi chiave e capace di completare l'89% dei suggerimenti nella trequarti avversaria. La Colombia è viva e si candida a essere la vera mina vagante dei turni caldi del Mondiale.