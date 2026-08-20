Il Barcellona si ritrova a fine agosto ancora senza una punta vera che vada a sostituire le partenze di Ferran Torres e Robert Lewandowski, e Hamza Abdelkarim non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione della vita. Classe 2008, si è fatto notare principalmente con la maglia delle giovanili egiziane (9 presenze e 7 gol con l'under-17), ed è stato successivamente preso in prestito dall'Al-Ahly per giocare nell'Academy del Barcellona, con la quale ha convinto i blaugrana a puntare su di lui per la nuova stagione, complici anche le sue apparizioni al Mondiale in Nord America nonostante i soli 57 minuti giocati.

Barcellona, Abdelkarim convince Hansi Flick: potrebbe essere lui il numero 9?

Però non è stata la Coppa del Mondo il palcoscenico più importante per lui, infatti la conferma su ciò che già si pensava è arrivata al Trofeo Joan Gamper. Schierato titolare contro l'Al Ahly, proprio la sua ex squadra, Hamza ha giocato 73 minuti e ha realizzato la rete dell'1-0, dimostrando ancora una volta le caratteristiche di un vero centravanti: movimento in area, senso della posizione e capacità di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.

BARCELLONA, SPAGNA - 19 AGOSTO: Hamza Abdelkarim del FC Barcellona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita del Trofeo Joan Gamper tra FC Barcellona e Al Ahly SC allo Spotify Camp Nou il 19 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il gol contro gli egiziani è stato il quarto realizzato da Hamza in appena 3 partite. Il suo rendimento era già emerso nel test contro il Birmingham City, quando aveva firmato una doppietta, prima di trovare nuovamente la rete contro il Basilea. Numeri che lo hanno trasformato nel miglior marcatore del Barcellona durante l'ultima pre-season. Hansi Flick aveva già apprezzato le sue qualità durante la preparazione, sottolineando come il giovane abbia molto potenziale e sappia fare ciò che viene richiesto a un centravanti.

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Il Barcellona aveva inoltre acquistato definitivamente il giocatore dall'Al-Ahly dopo il prestito, esercitando l'opzione prevista dall'accordo per una cifra di, legandolo al club fino a. Abdelkarim avrebbe dovuto proseguire il proprio percorso di crescita con il, allenandosi però anche con la prima squadra, ma le sue ottime prestazioni gli hanno permesso di guadagnarsi una convocazione per l'esordio ufficiale del Barcellona incontro l'il 23 agosto.