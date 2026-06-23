Il Barcellona ha ufficializzato oggi l'acquisto del classe 2008 Hamza Abdelkarim, attualmente impegnato con la Nazionale egiziana nel Mondiale dove per ora ha giocato entrambe le partite del girone contro Belgio e Nuova Zelanda. L'attaccante è arrivato a Barcellona nel febbraio di quest'anno dall'Al-Ahly in prestito con l'opzione di riscatto per giocare nelle giovanili, ed è stato etichettato come il nuovo Salah dal suo CT prima dell'esordio al Mondiale.

Con la maglia dell'Under 19 blaugrana ha collezionato 6 gol in 11 partite, contribuendo ai successi della squadra giovanile nell'ultima parte di stagione segnando anche una tripletta.

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Abdelkarim al Barcellona: il comunicato ufficiale

Il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto del talento Abdelkarim inserendolo formalmente nella rosa della prima squadra guidata da. L'operazione di mercato rappresenta una scommessa importante per il club catalano che si assicura un rinforzo di grande prospettiva tecnica e tattica. Il calciatore ha già superato le visite mediche e firmato un contratto pluriennale legandosi ai colori blaugrana fino al 2029.

BARCELLONA, SPAGNA - 01 MAGGIO: Lo stemma del club del Barcellona durante la partita di andata della semifinale di UEFA Champions League tra Barcellona e Liverpool al Camp Nou il 01 maggio 2019 a Barcellona, Spagna. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images) Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal Barcellona nel suo sito web ufficiale: "Il Barcellona ha comunicato all'Al Ahly di aver esercitato l'opzione di acquisto per Hamza Abdelkarim . L'attaccante egiziano entrerà a far parte del club a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale, fino al 30 giugno 2029.

Attualmente, la diciottenne fa parte della nazionale egiziana impegnata nella Coppa del Mondo e ha già disputato entrambe le partite contro Belgio e Nuova Zelanda.

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"Abdelkarim è entrato a far parte dell'FC Barcelona durante la finestra di mercato invernale di questa stagione. Una volta completate le necessarie formalità amministrative, ha disputato la parte finale della stagione con la squadra Under 19A, dove ha avuto un impatto immediato.

Al suo debutto, l'8 marzo, segnò in trasferta contro l'Huesca in un pareggio per 2-2. In seguito disputò un totale di nove partite di campionato, segnando sei gol, tra cui una tripletta nella schiacciante vittoria per 9-0 contro il Montecarlo, giorno in cui la squadra si aggiudicò il titolo della División de Honor. Partecipò anche a due partite di Copa del Rey, competizione in cui il Barça si classificò al secondo posto".

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