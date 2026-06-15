L'Egitto, guidato in campo dalla stella Mohamed Salah, fa il suo debutto assoluto nel Mondiale proprio oggi, lunedì 15 giugno, affrontando il Belgio sul terreno di gioco del Seattle Stadium. Il raggruppamento dei Faraoni è completato dalla presenza delle selezioni nazionali dell'Iran e della Nuova Zelanda, due avversarie considerate alla portata che alimentano le speranze di una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il CT Hossam Hassan vuole puntare sul gruppo, uscendo dalla visione collettiva di essere trascinati unicamente da Momo Salah e dal suo talento.

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Le parole del CT egiziano su Hamza Abdelkarim ai microfoni di ESPN

Pur riconoscendo cherappresenti un elemento chiave per il futuro dell'Egitto, Hassan ha già visto abbastanza qualità nel giovane calciatore da ritenerlo pronto a lasciare il segno già in questo Mondiale: "Abbiamo visto molte cose che ci piacciono di Hamza, la sua personalità, le sue capacità tecniche, la sua ambizione, ciò che il giocatore vuole raggiungere".

Ha poi continuato dicendo di aver notato il suo talento già dalle giovanili: "Lo si nota durante le selezioni e nelle partite con i giovani giocatori. Giocava a un livello altissimo ed era già sovraqualificato per il calcio giovanile."

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: I giocatori dell'Egitto posano per una foto di squadra prima di una partita amichevole internazionale tra Spagna e Egitto allo Stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Continua poi elogiando il giovane egiziano, definendolo un giocatore, nonostante la giovane età, di alto livello: "Da quando è venuto ad allenarsi con noi, ho potuto constatare che è un ottimo giocatore per il calcio egiziano. Potrebbe sorprendere qualcuno, ma possiede tutte le qualità di un giocatore di alto livello".

Ha successivamente parlato della qualità dell'intera nazionale, e non solo di Mohamed Salah: "L'Egitto non è solo Mohamed Salah, ma tutti i giocatori e la loro prestazione collettiva. Spero che saranno all'altezza delle aspettative del palcoscenico mondiale".

Infine ha parlato del futuro dell'Egitto, che ha un grande potenziale e un mix di giovani talenti ed esperti campioni: "I nuovi giocatori sono il futuro della squadra, del Paese, del calcio egiziano. Abdelkarim è un grande giocatore che sorprenderà i tifosi, insieme a Salah e, ​​naturalmente, a Marmoush".

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