L'Egitto di Mohamed Salah esordirà al Mondiale oggi alle 21:00 (ore italiane) contro il Belgio a Seattle, negli Stati Uniti, ma ha avuto qualche problema per via delle 7 stelle presenti nella maglia. Per la FIFA infatti, le stelle possono essere inserite solo per i Mondiali vinti, o quasi. Non è stata l'unica richiesta di modifiche per una maglia da parte della FIFA, infatti anche Haiti è stata costretta a cambiare maglia a causa di un disegno che rappresentava una scena di guerra contro le forze napoleoniche, che chiuse il dominio coloniale francese con la conquista dell'indipendenza. La cosa non è piaciuta agli organizzatori del Mondiale per via del messaggio che potrebbe passare, e hanno quindi costretto la Nazionale a eliminare l'immagine dal Kit di gioco.

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Egitto costretto a rimuovere le 7 stelle e l'Uruguay no: perchè?

La divisa dei Faraoni, prodotta dallo sponsor tecnico Puma, mostrava tradizionalmente queste 7 stelle, un record continentale assoluto che rende l'Egitto. Tuttavia, secondo le regole per le divise imposte dalla FIFA,, costringendo la Federazione calcistica dell'Egitto a modificare il design del Kit per evitare sanzioni.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Haissem Hassan dell'Egitto osserva l'azione durante una partita amichevole internazionale tra Spagna e Egitto allo Stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

La nazionale di calcio dell'Uruguay invece è autorizzata a mostrare 4 stelle sulla maglia ufficiale pur avendo vinto solo 2 edizioni della Coppa del Mondo. Questo permesso speciale deriva dal riconoscimento storico di due tornei olimpici disputati prima della nascita del Mondiale stesso. La Federazione uruguaiana considera campionati mondiali a tutti gli effetti anche le medaglie d'oro conquistate nelle edizioni dei Giochi Olimpici di Parigi nel 1924 e di Amsterdam nel 1928.

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In quel decennio la FIFAe scelse di collaborare direttamente con ilper organizzare il torneo di calcio. L'Uruguay rimane cosìa cui è concesso esibire trionfi non legati alla Coppa del Mondo sulla divisa ufficiale del torneo.

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