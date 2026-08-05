L'Hull City, club neopromosso nel massimo campionato inglese, ha ingaggiato il portiere greco Konstantinos Tzolakis dall'Olympiacos. Pagandolo la cifra da record per questa società: circa 25 milioni di sterline.

Our new GK 🧤



Konstantinos Tzolakis is a Tiger! 🐯https://t.co/6WKXIggZY9 pic.twitter.com/ZSpC3Fi9wy — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Il portiere greco Tzolakis: l'acquisto da record dell'Hull City

vola in Premier League . Diventerà il, squadra neopromossa dalla Championship alla Premier League. I Tigers hanno prelevato il 23enne dall'Olympiacos pagandolo unadi sterline. Il precedente acquisto record risale al 2016: in quell'anno fu presodi sterline. Tzolakis ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo portiere della squadra inglese: "Sono molto felice di essere qui. È un grande onore entrare a far parte di questo club e sono pronto ad iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera. Ho già conosciuto i miei nuovi compagni e lo staff durante il ritiro in Turchia e li ringrazio per l'accoglienza. All'Olympiacos ho vissuto anni straordinari, vincendo la, il campionato e la coppa, oltre a giocare in Europa e in Champions League".

Classe 2002, il greco è cresciuto nel settore giovanile del Platanias e dell'Olympiacos e si è confermato come un prospetto di grande interesse. Finora, ha legato la sua intera carriera al club biancorosso. Con questa squadra ha debuttato nel 2020 e collezionato 131 presenze e ben 64 clean sheet. Nei suoi anni al club del Pireo ha vinto quattro campionati greci, una coppa di Grecia, una Supercoppa e soprattutto la storica Conference League del 2024, il primo trionfo europeo del club. Memorabile la sua prestazione nella semifinale contro Fenerbahçe: parò tre rigori nella lotteria finale. Adesso, però, ha scelto di cambiare e il perché lo ha spiegato lui stesso: "Si tratta di una sfida diversa. Giocare in Premier League significa ogni settimana confrontarsi con i migliori al mondo. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi e so quanto siano appassionati".