Ci sono storie che sembrano destinate a non avere mai una fine. Quella tra Mohamed Salah e il Liverpool era una di queste. Otto anni di magie, gol, record e trofei hanno trasformato l'egiziano in una delle più grandi icone della storia dei Reds. Per questo vedere il suo nome accostato al Trabzonspor fa inevitabilmente un certo effetto.

Salah nella leggenda del Liverpool

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah, giocatore del Liverpool, appare visibilmente commosso mentre applaude i tifosi al termine della sua ultima partita con il club, disputata contro il Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Non perché il club turco non abbia una storia importante, ma perché nell'immaginario collettivo Salah avrebbe dovuto salutare Anfield in modo diverso. Magari con un ultimo giro di campo, un'altra Premier League, oppure una stagione da protagonista prima di appendere gli scarpini al chiodo. Invece il calcio moderno raramente concede finali romantici. Dal suo arrivo nel 2017, Salah ha riscritto ogni statistica possibile. Ha trascinato il Liverpool alla conquista della Champions League nel 2019, ha riportato il titolo inglese ad Anfield dopo trent'anni e si è affermato come uno degli attaccanti più devastanti della sua generazione. Numeri impressionanti, ma soprattutto una continuità che pochi campioni sono riusciti a mantenere.

Il palcoscenico

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool abbraccia Arne Slot, allenatore del Liverpool, dopo essere stato sostituito durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield, il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. L'età ha inevitabilmente iniziato a presentare il conto e il Liverpool ha intrapreso un nuovo ciclo tecnico, puntando su un progetto differente. Salah è rimasto un simbolo, ma non più il centro assoluto della squadra come lo era stato durante l'era di Jürgen Klopp.

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L'approdo alrappresenta quindi un cambio di prospettiva. In Turchia troverebbe un campionato competitivo, una tifoseria passionale e la possibilità di essere ancora il leader di una squadra ambiziosa. Tuttavia è difficile non pensare che un giocatore del suo livello avrebbe meritato un epilogo diverso, La sensazione è quella di un campione che lascia il palcoscenico principale un po' troppo presto.