Momo Salah riparte dalla Turchia. Dopo aver chiuso definitivamente il suo capitolo inglese, probabilmente non nel migliore dei modi viste le scaramucce con Arne Slot nel corso della stagione e le critiche sul suo sistema di gioco decisamente lontano dal "calcio heavy-metal" di Jurgen Klopp che l'ala egiziana ha sempre dichiarato di preferire, Salah dovrebbe continuare la sua carriera al Trabzonspor.

Accordo raggiunto

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, con il suo ormai classico here we go, sarebbe tutto fatto per il trasferimento dial. L'attaccante egiziano si unirà al club turco a parametro zero e, nelle ore successive, dovrebbe firmare un contratto di due anni con la squadra di

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool abbraccia Arne Slot, allenatore del Liverpool, dopo essere stato sostituito durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield, il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Oltre che dalla stampa sportiva, la trattativa tra Momo Salah e il club turco, seppur non sbilanciandosi sull'esito delle negoziazioni o sui precisi dettagli dell'operazione, è stata confermata anche dalla dirigenza stessa dei Karadeniz Fırtınası attraverso un comunicato ufficiale.

Il comunicato del Trabzonspor

🚨💣 BREAKING: Mo Salah to Trabzonspor, here we go! Club confirms agreement in place for the Egyptian striker.



Salah joins on two year deal as free agent after leaving Liverpool. pic.twitter.com/JhILAobRvE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Attraverso un post sui propri canali social, ilha confermato la trattativa per l'arrivo discrivendo: "Il calciatore professionista Mohamed Salah, con cui abbiamo avviato le trattative di trasferimento, sarà presente, mercoledì, alle ore 12.00 all'Aeroporto Atatürk di Istanbul, Terminale Aviazione Generale". Per poi chiudere, sottolinenando: "È previsto che il giocatore arrivi ala stessa sera". Come da prassi, seguiranno poi visite mediche e firma sul contratto per rendere ufficiale l'approdo.

Dopo nove stagioni al Liverpool, dunque, l'ala egiziana è pronta a lasciare ufficialmente l'Inghilterra per iniziare un nuovo capitolo della sua storia al Trabzonspor, nella speranza di proseguire e (forse) chiudere una carriera davvero leggendaria.