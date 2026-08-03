Passano le settimane e il futuro di Rafa Leao resta molto nebuloso. La rottura con il Milan al momento continua ad essere importante e a tre settimane dall'inizio della Serie A e ad un mese dalla fine della sessione di calciomercato,è ancora in attesa di conoscere la sua prossima squadra. Su di lui rimane forte l'interesse del Fenerbahce che dopo i due tentativi andati a vuoto non vuole ancora arrendersi. Come riporta l'esperto Fabrizio Romano, l'ultima proposta da parte del club turco è stata quella di un prestito con diritto di riscatto, subito rifiutata dai rossoneri riformulando così l'offerta da presentare al club all'ombra della Madonnina. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>