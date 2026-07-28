Rafael Leao nel vivo del mercato turco: il Fenerbahce incontra il Milan e l'entourage del portoghese, ma anche il Galatasaray resta in corsa
Il futuro di Rafael Leao sembra sempre più lontano dal Milan e nelle ultime ore il pressing dei club turchi si è intensificato. Il Fenerbahce è deciso ad accelerare e il Galatasaray pronto a rilanciare: ecco quale è la situazione attorno al portoghese.
Leao: il Fenerbahce passa all'azione, il Galatasaray non mollaIl Fenerbahce ha deciso di muovere passi concreti per Rafael Leao. Nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da Sky Sport, alcuni emissari del club turco saranno a Milano per incontrare sia la dirigenza del Milan che l'entourage del portoghese. L'intenzione è comprendere i margini di una possibile operazione e verificare la disponibilità di tutte le parti a portare avanti la trattativa. Il Fenerbahce considera Leao il grande colpo per alzare il tasso qualitativo della rosa e per questo il viaggio a Milano rappresenterebbe un segnale importante: non un semplice sondaggio, ma un tentativo concreto per comprendere tempi, costi e condizioni di un eventuale trasferimento. Secondo le ultime indiscrezioni italiane, il Milan resta orientato a valutare esclusivamente una cessione a titolo definitivo.
Parallelamente resta vivo anche l'interesse del Galatasaray, che nei giorni scorsi aveva già mosso i primi passi presentando una proposta basata su un prestito con diritto di riscatto. Una formula che, almeno per il momento, non convince per nulla il Milan, intenzionato a monetizzare immediatamente dalla possibile partenza del numero 10 rossonero. Sempre secondo le ricostruzioni di Sky Sport, il Galatasaray sarete pronto a destinare a Leao un importante budget salariale, liberato dall'addio di Mauro Icardi, nel tentativo di convincere il portoghese ad accettare la destinazione.
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Derby turco per Leao: chi è in vantaggio?Ad oggi, secondo le diverse ricostruzioni italiane, il Fenerbahce sembra leggermente sul Galatasaray avanti nella corsa a Leao. La presenza degli emissari a Milano testimonia infatti una volontà di accelerare i tempi e di impostare una trattativa diretta con il Milan e con il giocatore. Il Galatasaray resta comunque pienamente in corsa, ma la proposta del prestito appare finora distante dalle richieste del club rossonero, che valuta invece il cartellino del portoghese intorno ai 50/60 milioni di euro e continua a privilegiare una cessione a titolo definitivo. La sensazione è che il derby di mercato turco sia appena entrato nella sua fase decisiva: i prossimi confronti tra le parti chiariranno se il Fenerbahce riuscirà a trasformare il proprio interesse in un'offerta soddisfacente, oppure se sarà il Galatasaray a trovare la formula giusta per rientrare prepotentemente in partita.
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