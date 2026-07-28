Il futuro di Rafael Leao sembra sempre più lontano dal Milan e nelle ultime ore il pressing dei club turchi si è intensificato. Il Fenerbahce è deciso ad accelerare e il Galatasaray pronto a rilanciare: ecco quale è la situazione attorno al portoghese.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Rafael Leao dell'AC Milan Luka Modric dopo la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Leao: il Fenerbahce passa all'azione, il Galatasaray non molla

Ilha deciso di muovere passi concreti per. Nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da Sky Sport, alcuni emissari del club turco saranno a Milano per incontrare sia la dirigenza delche l'entourage del portoghese. L'intenzione è comprendere i margini di una possibile operazione e verificare la disponibilità di tutte le parti a portare avanti la trattativa. Il Fenerbahce considera Leao il grande colpo per alzare il tasso qualitativo della rosa e per questo ila Milano rappresenterebbe un segnale importante: non un semplice sondaggio, ma un tentativo concreto per comprendere tempi, costi e condizioni di un eventuale. Secondo le ultime indiscrezioni italiane, il Milan resta orientato a valutare esclusivamente una cessione

Parallelamente resta vivo anche l'interesse del Galatasaray, che nei giorni scorsi aveva già mosso i primi passi presentando una proposta basata su un prestito con diritto di riscatto. Una formula che, almeno per il momento, non convince per nulla il Milan, intenzionato a monetizzare immediatamente dalla possibile partenza del numero 10 rossonero. Sempre secondo le ricostruzioni di Sky Sport, il Galatasaray sarete pronto a destinare a Leao un importante budget salariale, liberato dall'addio di Mauro Icardi, nel tentativo di convincere il portoghese ad accettare la destinazione.

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Derby turco per Leao: chi è in vantaggio?

Ad oggi, secondo le diverse ricostruzioni italiane, ilsembra leggermente sulavanti nella corsa a. La presenza degli emissari a Milano testimonia infatti una volontà dii tempi e di impostare una trattativa diretta con ile con il giocatore. Ilresta comunque pienamente in corsa, ma la proposta del prestito appare finoradalle richieste del club rossonero, che valuta invece il cartellino del portoghese intorno aie continua a privilegiare una cessione a titolo definitivo. La sensazione è che il derby di mercato turco sia appena entrato nella sua fase decisiva: i prossimitra le parti chiariranno se il Fenerbahce riuscirà a trasformare il proprio interesse in un'offerta soddisfacente, oppure se sarà il Galatasaray a trovare la formula giusta perprepotentemente in partita.