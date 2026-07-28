Il club turco ha negato ufficialmente le indiscrezioni su un possibile trasferimento in prestito di Jamal Musiala con una nota ufficiale
Il Galatasaray frena i rumors su Jamal Musiala. Attraverso un comunicato ufficiale, il club turco ha deciso di smentire le voci sul possibile accordo raggiunto con il Bayern Monaco per il prestito del talento tedesco, frenando di conseguenza l'entusiasmo dei tifosi dei Leoni del Bosforo e le news circolate in tutto il Paese.
L'indiscrezione lanciata dai media turchiLa nota ufficiale del Galatasaray mira a spegnere le sirene dei media locali in merito al possibile arrivo di Jamal Musiala. In particolare, nei giorni precedenti, il quotidiano turco Hürriyet aveva lanciato l'indiscrezione secondo cui la dirigenza del club di Istanbul sarebbe stata vicina a strappare l'accordo con il Bayern Monaco per il prestito del trequartista classe 2003.
L'indiscrezione è stata riportatoaanche da altri media in Turchia creando una sorta di effetto domino su un accordo che, a detta del Galatasaray, non sarebbe mai stato raggiunto. Proprio per far chiarezza sulla vicenda, la società giallorossa ha deciso di rispondere alle indiscrezioni con una nota ufficiale.
Il comunicato del Galatasaray sull'affare MusialaAttraverso un comunicato ufficiale, il Galatasaray ha deciso di smentire le voci sull'accordo raggiunto per Jamal Musiala precisando che si tratta di notizie assolutamente infondate: "La notizia secondo cui il nostro club avrebbe raggiunto un accordo con Jamal Musiala e il Bayern Monaco è falsa. Questa è una comunicazione di pubblico dominio".
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Galatasaray's statement in regard to a supposed agreement between them and Jamal Musiala:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 27, 2026
"The news that our club has reached an agreement with Jamal Musiala and FC Bayern is false." pic.twitter.com/2WTzyI16xF
Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, infatti, non si registrerebbe alcun segnale per ciò che concerne la possibile partenza del trequartista nato a Stoccarda. Musiala sarebbe ancora al centro del progetto del Bayern Monaco e pronto a iniziare la nuova stagione con i bavaresi.
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