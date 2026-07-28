Il Galatasaray frena i rumors su Jamal Musiala. Attraverso un comunicato ufficiale, il club turco ha deciso di smentire le voci sul possibile accordo raggiunto con il Bayern Monaco per il prestito del talento tedesco, frenando di conseguenza l'entusiasmo dei tifosi dei Leoni del Bosforo e le news circolate in tutto il Paese.

L'indiscrezione lanciata dai media turchi

La nota ufficiale del Galatasaray mira a spegnere le sirene dei media locali in merito al possibile arrivo di Jamal Musiala. In particolare, nei giorni precedenti, il quotidiano turco Hürriyet aveva lanciato l'indiscrezione secondo cui la dirigenza del club di Istanbul sarebbe stata vicina a strappare l'accordo con il Bayern Monaco per il prestito del trequartista classe 2003.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 16 MAGGIO: Jamal Musiala dell'FC Bayern München guarda durante la partita della Bundesliga tra l'FC Bayern München e l'1. FC Köln all'Allianz Arena il 16 maggio 2026 a Monaco di Baviera, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

L'indiscrezione è stata riportatoaanche da altri media in Turchia creando una sorta di effetto domino su un accordo che, a detta del Galatasaray, non sarebbe mai stato raggiunto. Proprio per far chiarezza sulla vicenda, la società giallorossa ha deciso di rispondere alle indiscrezioni con una nota ufficiale.

Il comunicato del Galatasaray sull'affare Musiala

"La notizia secondo cui il nostro club avrebbe raggiunto un accordo con Jamal Musiala e il Bayern Monaco è falsa. Questa è una comunicazione di pubblico dominio".

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Galatasaray's statement in regard to a supposed agreement between them and Jamal Musiala:



"The news that our club has reached an agreement with Jamal Musiala and FC Bayern is false." pic.twitter.com/2WTzyI16xF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 27, 2026

Attraverso un comunicato ufficiale, ilha deciso di smentire le voci sull'accordo raggiunto perprecisando che si tratta di notizie assolutamente infondate:

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, infatti, non si registrerebbe alcun segnale per ciò che concerne la possibile partenza del trequartista nato a Stoccarda. Musiala sarebbe ancora al centro del progetto del Bayern Monaco e pronto a iniziare la nuova stagione con i bavaresi.