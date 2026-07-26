Con il termine del Mondiale, i top club europei cominciano a guardarsi intorno e valutare le offerte da fare per acquistare i migliori giocatori della competizione. Particolarmente attivo su questo fronte è stato il nuovo Real Madrid di José Mourinho. I Blancos, anche per celebrare la conferma del regno Florentino Perez, stanno conducendo una campagna estiva colma di firme e offerte. Il numero 1 del Real ha già regalato 4 giocatori allo Special One e intende non fermarsi qui. A Valdebebas sono arrivati Marc Cucurella per 55 milioni di euro, Denzel Dumfries per 20 milioni e infine sia Ibrahima Konaté sia Bernardo Silva hanno firmato a parametro zero. Tuttavia, la dirigenza dei Blancos adesso vuole chiudere per due nomi forti. Se a centrocampo si stanno prendendo contatti per Rodri, per l'attacco Florentino Perez è sempre più vicino a Yan Diomande, data l'impossibilità di arrivare a Michael Olise.

Olise non si muove da Monaco

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Michael Olise del Bayern Monaco contrastato da Ramon Hendriks dello Stoccarda durante la finale della Coppa di Germania (DFB-Pokal) 2026 tra FC Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Olympiastadion, il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Reinaldo Coddou H./Getty Images)

Sia Diomande sia Olise sono stati due grandi protagonisti della competizione appena terminata. Il percorso dell'ivoriano si è fermato molto prima rispetto al nazionale francese, ma ciò non ha impedito all'ala del RB Lipsia di mettersi in mostra. Michael Olise è stata la chiave che ha permesso alla Francia di arrivare fino alla semifinale: Didier Deschamps lo ha provato come trequartista centrale e da lì non si è più mosso. Il giocatore del Bayern Monaco non ha registrato grandi numeri (0 reti e 4 assist), ma i suoi movimenti, i suoi dribbling e le sue associazioni hanno permesso fluidità alle manovre offensive dei Blues.

Michael Olise vs Real Madrid 🪄#UCL pic.twitter.com/AGqI8sKm3Z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 20, 2026

Il suo nome è circolato parecchio fra i top club europei, con un interesse particolare da parte del Real Madrid. Tuttavia, a smentire e ad allontanare i rumors su un suo approdo nella capitale spagnola, ci hanno pensato Christoph Freund e Herbert Hainer. Il DS Freund ha riferito: "Siamo felicissimi che Olise ritorni con noi, non vediamo l'ora. Il tema delle cessione non esiste e non esisterà, è un giocatore molto importante per noi". Il numero 1 invece si è espresso così: "Direi a Florentino di non preoccuparsi nemmeno di preparare l'offerta perché tanto Michael non è in vendita".