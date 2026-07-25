Con l'estate che avanza, il calciomercato incomincia ad entrare nel vivo. Le trattative si infiammano soprattutto per chi ha offerto ottime prestazioni nel Mondiale centro-nord-americano. La Spagna, vincitrice del torneo dopo aver sconfitto l'Argentina per 1-0 nell'ultimo atto, propone diversi giocatori pronti a cambiare squadra dopo le grandi performance sostenute durante l'intera competizione intercontinentale. Cucurella ha cambiato squadra nel mentre, passando dal Chelsea al Real Madrid, ma altri suoi compagni sono ancora sospesi in trattative appena cominciate.

Aymeric Laporte è uno degli obiettivi del Barcellona di Hansi Flick, che vorrebbe riformare la coppia con Pau Cubarsí anche nel club catalano. Ferran Torres, marcatore decisivo della finale della Coppa del Mondo, non sa ancora se lascerà i Blaugrana per trovare casa a Parigi, così come Rodri, che è al centro di un grande intrigo di mercato fra top club europei quali Manchester City, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Rodri conteso dalle big europee

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Rodri della Spagna festeggia sul palco durante la parata per la consegna del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium nel New Jersey tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Rodri è stato l'MVP assoluto del Mondiale appena disputato. Il centrocampista spagnolo ha dominato in lungo e in largo, coprendo ampie porzioni di campo in fase di non possesso e gestendo i ritmi e controllando il gioco durante la fase di possesso. Rodri è l'uomo al centro del progetto di De La Fuente, come dimostrato anche a Euro 2024, quando le sue prestazioni gli permisero di vincere il Pallone d'Oro. Tuttavia, con l'esaurimento del regno di Guardiola al Manchester City, anche per lui è tempo di riflessioni.

🚨 Le Paris Saint-Germain a contacté Manchester City pour connaître les conditions d’un transfert de Rodri.



En plus du Real Madrid, qui a déjà un accord avec le joueur, le FC Barcelone aimerait également l’attirer. Les dirigeants du PSG réfléchissent à passer à l’action. Le… pic.twitter.com/sYliZ74Tfa — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 25, 2026

Il desiderio del centrocampista è quello di tornare in Spagna. Secondo RMC Sport, dalla penisola iberica ci sarebbe il forte interesse da parte di Real Madrid (con cui avrebbe pure una bozza di accordo) e Barcellona. Nonostante i Citizens vogliano offrirgli il rinnovo di contratto (in scadenza fra 12 mesi) e siano disposti eventualmente a perderlo a zero, trattenere lo spagnolo appare un'impresa complicata. Anche i campioni d'Europa del PSG si sono inseriti nella trattativa, prendendo i primi contatti con il club inglese.