Il trasferimento del miglior giocatore dell'ultima Coppa del Mondo sarà un elemento decisivo della corsa alla Champions League del prossimo anno

Pietro Rusconi
Spagna

La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna

Con l'estate che avanza, il calciomercato incomincia ad entrare nel vivo. Le trattative si infiammano soprattutto per chi ha offerto ottime prestazioni nel Mondiale centro-nord-americano. La Spagna, vincitrice del torneo dopo aver sconfitto l'Argentina per 1-0 nell'ultimo atto, propone diversi giocatori pronti a cambiare squadra dopo le grandi performance sostenute durante l'intera competizione intercontinentale. Cucurella ha cambiato squadra nel mentre, passando dal Chelsea al Real Madrid, ma altri suoi compagni sono ancora sospesi in trattative appena cominciate.

Aymeric Laporte è uno degli obiettivi del Barcellona di Hansi Flick, che vorrebbe riformare la coppia con Pau Cubarsí anche nel club catalano. Ferran Torres, marcatore decisivo della finale della Coppa del Mondo, non sa ancora se lascerà i Blaugrana per trovare casa a Parigi, così come Rodri, che è al centro di un grande intrigo di mercato fra top club europei quali Manchester City, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Spain FIFA World Cup 2026 Parade

Rodri conteso dalle big europee

Spain FIFA World Cup 2026 Parade
MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Rodri della Spagna festeggia sul palco durante la parata per la consegna del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium nel New Jersey tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Rodri è stato l'MVP assoluto del Mondiale appena disputato. Il centrocampista spagnolo ha dominato in lungo e in largo, coprendo ampie porzioni di campo in fase di non possesso e gestendo i ritmi e controllando il gioco durante la fase di possesso. Rodri è l'uomo al centro del progetto di De La Fuente, come dimostrato anche a Euro 2024, quando le sue prestazioni gli permisero di vincere il Pallone d'Oro. Tuttavia, con l'esaurimento del regno di Guardiola al Manchester City, anche per lui è tempo di riflessioni.

Il desiderio del centrocampista è quello di tornare in Spagna. Secondo RMC Sport, dalla penisola iberica ci sarebbe il forte interesse da parte di Real Madrid (con cui avrebbe pure una bozza di accordo) e Barcellona. Nonostante i Citizens vogliano offrirgli il rinnovo di contratto (in scadenza fra 12 mesi) e siano disposti eventualmente a perderlo a zero, trattenere lo spagnolo appare un'impresa complicata. Anche i campioni d'Europa del PSG si sono inseriti nella trattativa, prendendo i primi contatti con il club inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti