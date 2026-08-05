Neymar torna al centro delle polemiche in Brasile. Al termine della sfida di Coppa del Brasile tra Remo e Santos, vinta 1-0 dalla formazione paulista, il fuoriclasse brasiliano è stato protagonista di un acceso confronto con tifosi, dirigenti e componenti della squadra avversaria. Episodio che ha scatenato un'ondata di critiche.

Dall'esultanza di Neymar alle parole del presidente del Remo

La partita, disputata allo stadio Mangueirão di Belém, ha permesso al Santos di conquistare la qualificazione ai quarti di finale grazie al gol di Rony, nato da un assist dello stesso Neymar. Entrato nel corso della ripresa. Il numero 10 è stato bersaglio di cori ostili e insulti da parte dei sostenitori del Remo fin dal suo ingresso in campo.

Al fischio finale la tensione è ulteriormente aumentata. Diversi video diventati virali sui social mostrano Neymar mentre esulta in maniera molto animata nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, il campione avrebbe urlato più volte "Eliminati, eliminati" rivolgendosi ai rivali, indicando inoltre lo stemma del Santos sulla maglia e improvvisando alcuni passi di danza davanti ai giocatori e ai dirigenti del Remo, separati da una barriera. Il gesto è stato interpretato come una provocazione nei confronti della squadra appena estromessa dalla competizione.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Remo President after Neymar was seen provoking their fans, staff, and players after getting eliminated by Santos from Brazilian Cup:



"Santos doesn't need this… And that BUM NEYMAR, who's idolized by a bunch of kids, pulled his CLOWN SHOW and still came to taunt… pic.twitter.com/LdnOfaWWXB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 5, 2026

La reazione del presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, è stata durissima. In un video registrato dopo la gara, il numero uno del club ha attaccato frontalmente Neymar con parole molto pesanti: "Santos non ha bisogno di questo. E quel buono a nulla di Neymar, idolatrato da tanti bambini. Ha fatto il suo spettacolo da clown ed è venuto anche a provocarci".

SANTOS, BRAZIL - MAY 17: Neymar Junior of Santos gestures during the Brasileirao 2026 match between Santos and Coritiba at Neo Quimica Arena on May 17, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Il presidente ha poi rincarato la dose, aggiungendo: "Siamo noi i colpevoli per aver trasformato in idoli persone come lui". Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, dividendo tifosi e appassionati. Da una parte c'è chi ritiene che Neymar abbia semplicemente risposto alle provocazioni ricevute durante tutta la partita, culminate con insulti provenienti dagli spalti. Dall'altra, molti giudicano il suo comportamento poco sportivo, sottolineando come un calciatore del suo prestigio avrebbe dovuto evitare atteggiamenti ritenuti irrispettosi nei confronti degli avversari appena eliminati.