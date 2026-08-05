L'avventura di Miguel Gutierrez al Napoli si chiude dopo una sola stagione. Il club partenopeo ha annunciato ufficialmente la cessione del laterale spagnolo al Bayer Leverkusen, mettendo fine ad un'operazione di mercato che garantisce agli azzurri una significativa plusvalenza.

Napoli, ufficiale la cessione di Gutierrez: le cifre

Adesso è arrivata anche l'ufficialità:è un nuovo giocatore del. Dopo una trattativa chiusa in tempi rapidi, ilha comunicato la cessione a titolo definitivo del laterale spagnolo al club tedesco, salutando il giocatore arrivato soltanto nell'estate del 2025 dal. Nel comunicato pubblicato dalla società campana, si legge: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutierrez Ortega al Bayer Leverkusen. Con il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana nel mese di dicembre. Buona fortuna, Miguel!", ha scritto il club azzurro, che saluta dopo appena un anno il terzino iberico.

NAPOLI, ITALIA - 24 APRILE: Miguel Gutierrez in azione durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e US Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona il 24 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC Napoli tramite Getty Images)

L'operazione consente al Napoli di realizzare un'importante plusvalenza: stando alle indiscrezioni, il Bayer Levekusen verserà infatti 30 milioni di euro di parte fissa, ai quali sia aggiungono 2 milioni di bonus. Un affare complessivo da 32 milioni che permette al club partenopeo di incassare molto di più rispetto ai circa 20 milioni investiti un anno fa per acquistare Gutierrez dal Girona, dove nelle ultime stagioni aveva totalizzato 6 gol e 18 assist. Lo spagnolo ha firmato con il club tedesco fino al 2031.

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Gutierrez, una stagione in azzurro

L'avventura disi conclude dopo una sola stagione, con un bilancio pressoché discreto. Il laterale spagnolo ha collezionatocomplessive, trovando anche la soddisfazione delin maglia azzurra nella vittoria contro la. Nel suo palmares con il Napoli resta anche laconquistata nel dicembre 2025. Arrivato per aumentare qualità e spinta sulla corsia mancina, Gutierrez ha confermato le doti tecniche già mostrate in Spagna, ma con maggioridi ambientamento che non lo hanno fatto performare come da aspettative. Ora per lui si apre una nuova esperienza in