Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Il West Ham è tornato nella seconda divisione inglese dopo 14 anni di permanenza nella Premier League. Gli Hammers in questi anni si sono affermati come una squadra solida, capace di trionfare in Europa grazie al lavoro di David Moyes. Nel 2022-23 infatti è arrivata la conquista della Conference League. Tuttavia, nella stagione appena conclusa le cose non sono andate per il verso giusto. Il club di Londra è uscito dal pantano della metà classifica ma non verso le zone più alte, quanto più verso i bassifondi.

Il West Ham ha iniziato la stagione con Graham Potter (attuale CT svedese), salvo esonerarlo dopo sole 5 giornate e uno score di 4 sconfitte e 1 sola vittoria contro il Nottingham Forest, all'epoca in una condizione quasi peggiore. Al posto dell'inglese è arrivato Nuno Espirito Santo, cacciato proprio dal Forest dopo pochi match. Tuttavia, il buon lavoro del portoghese non è stato abbastanza, anche considerando l'avversario nello scontro salvezza (il Tottenham Hotspur). Così, all'ultima giornata, nonostante la vittoria per 3-0 sul Leeds United, è stata decretata la retrocessione in Championship, ridimensionando pesantemente la rosa del club.

Bowen rinnova con il West Ham

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Jarred Bowen (Inghilterra) durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo stadio di Wembley, il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il West Ham è impegnato nel ricavare il massimo dalle cessioni degli elementi più pregiati della propria rosa. Mateus Fernandes, centrocampista portoghese da 3 reti e 4 assist, è passato proprio agli Spurs per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Nel frattempo aumentano sempre di più i rumors sulla cessione di Crysencio Summerville alla Roma per 45 milioni di euro. In attesa di voci e offerte per altri giocatori come Valentin Castellanos, El Hadji Malick Diouf, Soungoutou Magassa e il capitano Jarred Bowen.

Some words from our captain ❤️ pic.twitter.com/sRC5C1v8g1 — West Ham United (@WestHam) July 17, 2026

Bowen ha 29 anni e quest'estate avrebbe potuto finalmente cogliere l'occasione per trasferirsi in un club delle zone alte della classifica (Liverpool, Aston Villa...). Tuttavia, l'attaccante da 86 reti in 338 presenze ha deciso di rimanere fedele alla propria squadra. Secondo TalkSport, il calciatore avrebbe modificato i termini del suo contratto per rimanere in Championship, nonostante gli anni del contratto rimangano invariati (4). Per ufficializzare la permanenza, il club ha pubblicato un video sui social in cui Jarred Bowen esprime tutta la sua felicità nel proseguire l'avventura, determinato a riportare immediatamente il West Ham in Premier League.