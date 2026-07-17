La Roma accelera. Il primo colpo del mercato giallorosso è sempre più vicino. Il nome è quello di Crysencio Summerville, esterno del West Ham tornato prepotentemente in cima alla lista di D'Amico dopo settimane di attesa. La trattativa ha cambiato marcia negli ultimi giorni e il nodo principale sembra essere stato superato: l'accordo con il giocatore è vicino. L'olandese ha aperto alla Roma, nonostante la distanza iniziale sull'ingaggio. Ora i giallorossi sono pronti a fare il passo decisivo. Dopo aver incassato il sì di Summerville, il prossimo obiettivo è trovare l'intesa con il West Ham. Sul tavolo un'offerta da circa 40 milioni più 5 di bonus. La Premier resta sullo sfondo, ma la Roma ha accelerato.

Summerville-Roma, risolto il nodo ingaggio: cosa manca per chiudere

Lasi avvicina al primo colpo del mercato. E il nome è sempre quello:. L'olandese delè tornato al centro dei pensieri didopo un periodo di congelamento della trattativa. Ora, però, tutto sembra essere cambiato. La Roma ha accelerato e il giocatore si è avvicinato ai colori giallorossi. Il punto più delicato era l'ingaggio. Summerville chiedeva 6 milioni a stagione, mentre la proposta della Roma era di 4 milioni più bonus., che aveva rallentato i discorsi. Ma il muro sembra essere caduto.

LONDRA, INGHILTERRA – 4 marzo 2026: Crysencio Summerville del West Ham United esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Fulham e West Ham United, disputata a Craven Cottage il 4 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images).

Come riportato da Matteo Moretto, è arrivata l'apertura dell'olandese: il sì al progetto giallorosso è vicino. Restano da sistemare alcuni dettagli economici, ma la sensazione è che Summerville non sia mai stato così vicino alla Roma. Anche perché il tempo stringe e D'Amico non vuole rivivere un nuovo caso Greenwood. Ora il prossimo passo sarà il West Ham. La Roma dovrà presentare l'offerta ufficiale al club inglese, con una proposta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro più 5 di bonus. I giallorossi hanno accelerato. E vogliono chiudere il primo regalo per Gasperini.