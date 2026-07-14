Summerville è tornato prepotentemente nel mirino della Roma. Quella che sembrava una pista ormai raffreddata si è improvvisamente riaccesa. Oggi, infatti, è andato in scena un summit tra il club giallorosso e un rappresentante dell'entourage dell'esterno olandese, un incontro che ha confermato la volontà della società di puntare sul giocatore del West Ham. L'interesse c'è. Ed è forte. Ma la Roma ha ribadito anche le proprie condizioni: cartellino entro i 40 milioni di euro e ingaggio non superiore ai 4 milioni a stagione. Dopo settimane di stallo, la trattativa è tornata a muoversi. Ora si attende la risposta del giocatore e del suo entourage, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto, Trigoria torna a crederci.

Summerville-Roma, si tratta: condizioni e cosa manca per chiudere

e alla dirigenza giallorossa. Era uno dei primi nomi individuati per rinforzare il reparto offensivo, prima che la trattativa subisse una brusca frenata. Atutto erano stati soprattutto due fattori: la valutazione del West Ham, superiore ai 50 milioni di euro, e le richieste economiche del giocatore, che fino a poche settimane fa chiedeva uno stipendio vicino ai 6 milioni a stagione.considerate fuori portata dalla Roma, che aveva deciso di congelare i contatti e concentrarsi su altri profili. Oggi, però,

LONDRA, INGHILTERRA – 4 marzo 2026: Crysencio Summerville del West Ham United esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Fulham e West Ham United, disputata a Craven Cottage il 4 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images).

Il summit andato in scena con l'entourage del calciatore ha riaperto concretamente il dossier. La Roma ha confermato il proprio interesse, ma ha anche fissato i paletti per arrivare alla fumata bianca: investimento sostenibile e ingaggio in linea con i parametri del club. Dalla Premier League, al momento, non sono arrivate offerte concrete, anche se alcuni club restano alla finestra e potrebbero inserirsi. I giallorossi, però, vogliono giocare d'anticipo. La sensazione è che le prossime ore possano essere decisive. Summerville non è più soltanto un'idea: è tornato a essere uno degli obiettivi principali per regalare a Gasperini un rinforzo di livello sulla corsia offensiva.